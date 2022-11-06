"Українська криза - це всього лише розминка": адмірал США передрік велику війну

Адмірал ВМС Чарльз Річард не виключив імовірність нового великого зіткнення в недалекому майбутньому / Фото Вікіпедія

Незабаром може початися велика війна, до якої Сполучені Штати можуть виявитися неготовими. Про це заявив адмірал ВМС Чарльз Річард, глава Стратегічного командування США. Він закликав американську армію надолужувати згаяне.

"Ця українська криза, в якій ми зараз перебуваємо – це всього лише розминка", - сказав адмірал ВМС на симпозіумі Ліги підводних човнів, передає The Wall Street Journal.

Він не виключив імовірність нового великого зіткнення в недалекому майбутньому.

"Не пройде багато часу, перш ніж ми піддамося таким випробуванням, яких не відчували давно", - припустив Річард.

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Глава Стратегічного командування Збройних сил США зазначив, що раніше американська армія "вміла рухатися швидко, а тепер втратила це мистецтво".

"Я оцінюю наш рівень стримування Китаю як "корабель повільно тоне", – сказав Річард і додав, що інші країни "впроваджують свої можливості швидше, ніж США".

Водночас адмірал ВМС підкреслив, що Америка зберігає перевагу в підводних човнах – "можливо, єдина справжня асиметрична перевага, яку ми ще маємо".

При цьому ВМС США необхідно розв‘язувати проблеми з технічним обслуговуванням і починати нові будівництва, щоби не втратити цю силу. Наприклад, хорошим початком було будівництво трьох швидкохідних підводних човнів класу "Вірджинія" впродовж року.

Адмірал також вважає, що Штати програли гіперзвукову гонку Китаю та Росії, і це заслуговує обговорення в Конгресі. Те, що в минулому році КНР випробувала гіперзвукову ракету, що пролетіла величезну відстань, повинно було викликати більше тривоги, ніж викликало.

Як повідомляв Главред, політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик не виключає прямого масштабного зіткнення Китаю та США через Тайвань.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер вважає, що від того, як розгортатимуться події у війні в Україні, залежать подальші дії Китаю щодо Тайваню.

За його словами, Китай зараз уважно спостерігає за тим, що відбувається. І якщо Пекін побачить, що Росія матиме успіхи у війні, то зробить собі висновки, що відкрита агресія працює, а Захід цьому не протидіє.

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