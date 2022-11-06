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"Злочинці уже страждають": Подоляк описав масштабні втрати РФ у війні

6 листопада 2022, 19:30

Маса загиблих та поранених окупантів – це не єдині наслідки, від яких страждає РФ через розв’язану нею війну проти України.

Михаил Подоляк, Владимир Путин
Подоляк описав масштабні втрати РФ у війні/ Офіс президента України, сайт Кремля

Повномасштабне вторгнення Росії на територію України повернуло країну-агресорку до реальності. І ця реальність уже вдарила по різних сферах життя в РФ.

Про це заявив радника голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter. Він наголосив, що РФ під час цієї війни не тільки втратила понад 70 тисяч окупантів вбитими і понад 100 тисяч пораненими, а й відчула різке зниження життя всередині країни.

"Зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права... Понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених, тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче", – написав Подоляк.

Коли Путін може втратити владу

Раніше російська політична журналістка і письменниця Євгенія Альбац заявила, що Путіну загрожує втрата влади. Він став занадто слабким і не може утримувати контроль над групами в своєму оточенні, які почали війну один проти одного.

Нагадаємо, у Росії вже почалася боротьба не за перемогу у війні з Україною, а за збереження влади. Звільнення тимчасово окупованого Херсона стане тригером для війни між озброєними загонами еліт. Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський.

Також раніше ексміністр закордонних справ Павло Клімкін зазначав, що Путін уже перетворився із геополітичного гравця на геополітичного бандита. Тому російські еліти почали ставити собі питання, чи можна ставити знак дорівнює між Путіним і Росією. У певний момент вони замінять його в ручному режимі.

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