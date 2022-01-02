Ключові реформи та боротьба з олігархами: Зеленський розкрив дорожню карту на 2022 рік

Серед важливих завдань президент назвав повний курс вакцинації для абсолютної більшості людей.
Тільки повний курс вакцинації для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, щоб забути про карантин, спричинений епідемією коронавірусу, заявив президент Володимир Зеленський.
Як пише він у своїй колонці на НВ, присвяченій викликам, які стоять у 2022 році, Україна запропонувала своїм громадянам різні вакцини на вибір, чим можуть похвалитися далеко не всі держави.
"Для ревакцинації також будемо мати досить достатній потенціал. Забезпечимо і найбільш ефективні препарати для лікування COVID-19 - всі, визнані світом", - підкреслив глава держави.
Ще одним важливим напрямком для реалізації в році, що наступив, президент вважає розпочату судову реформу. Він переконаний, що в реалізації судової реформи незважаючи на протидії, своє слово, при необхідності, може сказати суспільство.
Ключовими напрямками трансформації держави він також назвав:
- зміцнення фінансового сектора і НБУ;
- зміцнення антикорупційних інститутів;
- старт другого рівня пенсійної системи;
- запуск справжнього фондового ринку;
- антибюрократичну реформу (зведення до мінімуму бюрократії за допомогою переводу адмінпослуг в електронний сервіс Дія).
Президент також особливо виділив важливість інфраструктурної реформи. За його словами, вона розшириться на Укрзалізницю.
Антиолігархічний закон , який стартує з травня 2022 року, він назвав найпотужнішим кроком для детінізації економічних і політичних відносин в Україні.
"Можете об'єднуватися в бізнесі, але ніяких змов і схем, щоб "злити" державу, ніхто вам більше не пробачить. І купувати політиків, щоб вибивати собі економічні привілеї, у вас більше не вийде. Закон один для всіх", - додав Зеленський, звертаючись до олігархів.
Нагадаємо, під час новорічного звернення президент нагадав про позитивні висловлювання міжнародних партнерів України з приводу запуску ринку землі, про які "лякали, що вони від нас відвернуться".
У своєму виступі Зеленський також нагадав про важливість боротьби з олігархами.
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