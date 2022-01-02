Ключові реформи та боротьба з олігархами: Зеленський розкрив дорожню карту на 2022 рік

Володимир Зеленський / Reuters

Тільки повний курс вакцинації для абсолютної більшості людей стане передумовою для того, щоб забути про карантин, спричинений епідемією коронавірусу, заявив президент Володимир Зеленський.

Як пише він у своїй колонці на НВ, присвяченій викликам, які стоять у 2022 році, Україна запропонувала своїм громадянам різні вакцини на вибір, чим можуть похвалитися далеко не всі держави.

"Для ревакцинації також будемо мати досить достатній потенціал. Забезпечимо і найбільш ефективні препарати для лікування COVID-19 - всі, визнані світом", - підкреслив глава держави.

Ще одним важливим напрямком для реалізації в році, що наступив, президент вважає розпочату судову реформу. Він переконаний, що в реалізації судової реформи незважаючи на протидії, своє слово, при необхідності, може сказати суспільство.

Ключовими напрямками трансформації держави він також назвав:

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зміцнення фінансового сектора і НБУ;

зміцнення антикорупційних інститутів;

старт другого рівня пенсійної системи;

запуск справжнього фондового ринку;

антибюрократичну реформу (зведення до мінімуму бюрократії за допомогою переводу адмінпослуг в електронний сервіс Дія).

Президент також особливо виділив важливість інфраструктурної реформи. За його словами, вона розшириться на Укрзалізницю.

Антиолігархічний закон , який стартує з травня 2022 року, він назвав найпотужнішим кроком для детінізації економічних і політичних відносин в Україні.

"Можете об'єднуватися в бізнесі, але ніяких змов і схем, щоб "злити" державу, ніхто вам більше не пробачить. І купувати політиків, щоб вибивати собі економічні привілеї, у вас більше не вийде. Закон один для всіх", - додав Зеленський, звертаючись до олігархів.

Нагадаємо, під час новорічного звернення президент нагадав про позитивні висловлювання міжнародних партнерів України з приводу запуску ринку землі, про які "лякали, що вони від нас відвернуться".

У своєму виступі Зеленський також нагадав про важливість боротьби з олігархами.

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