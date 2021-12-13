Пекло на дорогах, поламані дерева та авто в заметах: Україну накрив потужний снігопад

На Рівненщині випало багато снігу, який став причиною заторів на трасах.
В Україну у понеділок, 13 грудня, прийшла справжня зимова погода. Багато областей країни засипає снігом, при цьому стихія призводить до надзвичайних ситуацій.
Як повідомляє в Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій, на Рівненщині випало багато снігу, який став причиною заторів на трасах.
Через снігопад рятувальники цілодобово відстежують ситуацію на дорогах Рівненської області у взаємодії з профільними службами. У разі необхідності сили і засоби ДСНС та інших спеціальних служб готові надати необхідну допомогу.
У Бронниках, за 15 км від Рівного, на дорозі розвернуло фуру, через що утворився затор не менше кілометра. Станом на 16:00 рух відновили, повідомляє Radiotrek.
Також повідомляється, що в Рівному та області оголошено жовтий рівень небезпеки. Негода може призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельної галузі, руху транспорту на дорогах.
Рясні снігопади пройшли також у Львівській області.
При цьому потужний снігопад у Львові звалив чимало дерев у місті, повідомляє ресурс Вголос
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Львів'яни постять фотки з поламаними деревами і просять їх прибрати.
У свою чергу начальник управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради Олександра Сладкова закликала не заходити в парки, бо зараз там небезпечно.
Рятувальники повідомляють в Facebook, що в Івано-Франківській області негода стала причиною кількох аварій.
Сталася ДТП і на засніженій дорозі в Коломийському районі.
Як пише Кигѕ, перед селом Великий Рожин відбувся зсув скельного ґрунту на проїжджу частину, що унеможливило проїзд дорогою місцевого значення Розтоки - Великий Рожин - Косів.
Відзначається, що в даний час сніговий покрив на території Івано-Франківської області досягає висоти 15-20 см.на дорогах місцевого значення працює 39 одиниць снігоочисної техніки. За прогнозами синоптиків, снігопади на Прикарпатті продовжаться.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в третій декаді грудня в Україні очікується Захід холодних повітряних мас. Температура різко впаде.
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