Катастрофічний сценарій для РФ: дипломат оцінив наслідки вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО може почати незворотні процеси у Росії, що призведе до зміни парадигми її існування і, ймовірно, розпаду на окремі національні держави.

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Дипломат спрогнозував терміни вступу України до НАТО / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Вступ України до НАТО може змінити зовнішньополітичну стратегію Росії та змусить Путіна зосередитись на загрозі безпеки РФ, які походять з боку Китаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара, аналізуючи терміни вступу України до НАТО.

За його словами, до широкомасштабного вторгнення Росії питання членства України в ЄС залишалося невизначеним: нас запевняли, що можемо стати членом Євросоюзу, але потрібні реформи. Проте вторгнення змінило погляди європейців, і вже 25 червня розпочався історичний процес вступу України до ЄС.

"От може статися щось на полі бою чи в політичному житті, що змінить думку країн-членів НАТО щодо нашого членства. Але як це буде в перспективі, ніхто не знає, тому що є фактор Трампа і багато іншого. Безумовно, від того, що відбувається на полі бою, багато в чому залежить те, коли перспективи вступу до НАТО будуть реалізовані", - вказує дипломат.

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Він також зазначив, що НАТО не може заборони Україні стати членом Альянсу, адже в Статуті організації чітко зазначено, хто з точки зору географії, декларованих цінностей та інтересів країн-членів може стати членом Альянсу.

"І нам просто не можуть відмовити, з формальної точки зору. Інше питання, що нас можуть тримати "в передбаннику" НАТО. Але я думаю, що врешті-решт до членів Альянсу прийде усвідомлення важливості членства України в НАТО - і з погляду бойового потенціалу, і з погляду нашої географії (ми є буфером між цивілізованим світом і варварами), і з погляду запобігання подальшому просуванню Росії на захід, до Старої Європи (а цього можна досягти, прийнявши в НАТО Україну, Грузію і Молдову)", - додає Олександр Хара.

Він також підкреслив, що вступ України до НАТО може спричинити зміни в самій Росії. Тоді Росія не зможе вести війни проти європейських сусідів і буде змушена зосередитися на справжніх загрозах своїй безпеці, які походять від Китаю, а також враховувати події в Середній Азії та на Близькому Сході.

"Тоді Росія зверне увагу на всі ці війни і зростання екстремізму, які інфільтруються в саму Росію. Плюс те, що ми бачимо на Північному Кавказі. Це є справжніми загрозами безпеці для Росії, а не Україна в НАТО. Якби Путін не був фашистом, він би зосередив свою увагу на цьому, тому що там дійсно великі небезпеки. Я вже не кажу про російську демографію, економіку та багато іншого", - сказав він.

Хара зазначає, що якщо Росія втратить можливість розширюватися на захід, тобто в Україну, Молдову, Грузію та, можливо, Білорусь, вона буде змушена змінити свою парадигму існування. Це може призвести до того, що Росія стане менш агресивним сусідом.

"Або, якщо Росія почне розвалюватися - взагалі неагресивного, бо тоді Україна і Європа відіграватимуть більшу роль на території РФ у припиненні громадянських війн, які там, скоріш за все, будуть.Україна може стати важливим чинником демократизації тих утворень, які з'являться на території Російської Федерації, коли вона почне розвалюватися. І світу, і нам від цього буде безпечніше після кризи розвалу РФ. Можна уявити, скільки там буде біженців, стоятиме питання контролю над хімічною, бактеріологічною та ядерною зброєю, а також проблема убивць, які воювали на території України і повернуться назад, у Росію. Звичайно, всі ці проблеми там будуть. Зрештою, чим меншою Росія буде за розміром, тим меншим буде її потенціал для наступної агресії", - резюмував дипломат.

Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ключовими противниками вступу України до НАТО є Сполучені Штати Америки та Німеччина. Угорщина, яка розвиває співпрацю з Китаєм і загрожує безпеці Альянсу, також не підтримує євроатлантичну інтеграцію Києва. Про це заявив дипломат і експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

Україна активно працює над тим, щоб наступний саміт країн-членів НАТО у Вашингтоні був успішним для всіх сторін. Зокрема, Україна може взяти участь у кількох платформах у межах саміту, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За даними ЗМІ, на саміті у Вашингтоні в липні Північноатлантичний альянс оголосить про створення місії з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU - "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

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