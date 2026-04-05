Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

Ангеліна Підвисоцька
5 квітня 2026, 15:21
Погода в Україні протягом тижня почне змінюватись. Регіони будуть під впливом циклону.
Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні
  • Коли прийде похолодання
  • Де очікуються опади

Погода в Україні буде змінюватись. Зовсім скоро в Україну прийде похолодання, яке охопить всі регіони. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

Регіони будуть під впливом циклону та холодних арктичних повітряних мас. Вже з вівторка температура повітря почне різко падати аж до заморозків вночі. Також синоптик прогнозує дощі та сильні пориви вітру.

відео дня

Погода 6 квітня

У понеділок, 6 квітня, вночі у північно-західних регіонах, вдень у більшості областей, окрім південно-східної половини пройдуть дощі, подекуди можливі слабкі грози. Вітер південно-західний із переходом у другій половині дня на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +4…+10 °С, вдень у північних та західних областях +10…+15 °С, на решті території +17…+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 квітня / фото: meteoprog

Погода 7 квітня

У вівторок, 7 квітня, на всій території України відбудеться похолодання. Вночі дощі пройдуть у південно-східних областях, вдень опади очікуються у північних та північно-західних регіонах країни. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура в нічний час становитиме +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С, на крайньому півдні та на Закарпатті до +14 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 квітня / фото: meteoprog

Погода 8 квітня

У середу, 8 квітня, в Україні очікується холодна та нестійка погода. Пройдуть дощі, у північних, центральних та західних областях місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, у південній половині часом пориви, 15 - 20 м/с. Температура в нічний час становитиме -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, на крайньому півдні та у Криму до +10 °С.

Прогноз погоди в Україні на 8 квітня / фото: meteoprog

Погода 9 квітня

У четвер, 9 квітня, продовжиться період холодної та вологої погоди по всій Україні. Пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, у західних та північних областях переважно мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +2...+7 °С, у Карпатському регіоні близько 0 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня / фото: Windy

Погода 10 квітня

У п'ятницю, 10 квітня, в Україні істотних опадів не передбачається. Лише у Карпатах, а вдень також на півночі країни очікується невеликий сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Вітер північний, північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні -3...+2 °С, вдень +3...+8 °С, у південній частині +8...+11 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня / фото: Windy

Погода 11 квітня

У суботу, 11 квітня, місцями в Україні, окрім західних областей, пройдуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °С, вдень +4…+9 °С, у південній частині та на Закарпатті +9…+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня / фото: ventusky

Погода 12 квітня

У неділю, 12 квітня, очікується погода без істотних опадів, лише вдень у південних та західних областях пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вітер вночі змінного напрямку, вдень східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, вдень +5…+10 °С, у південній частині +9…+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 12 квітня / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.

Також в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.

Крім цього, в Україні на вихідних, 4-5 квітня, очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, спочатку переважатиме хмарна та дощова погода.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні Погода на тиждень погода завтра
