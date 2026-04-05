Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на Великдень
- Коли в Україну прийде похолодання
- У яких областях будуть дощі
Погода в Україні протягом тижня буде прохолодною та вологою. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
В Україні 6 квітня будуть дощі на території західних, центральних, північних, Одеської та Харківської областей. У цей день буде північно-західний вітер із сильними поривами - 15-20 м/с.
"Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, а також на Вінниччині, вдень +9+12 градусів. На решті території Україні ще очікується тепла погода, протягом дня +12+19 градусів", - йдеться у повідомленні.
Погода у Києві
У Києві у понеділок, 6 квітня, буде дощ. Температура повітря підвищиться до 10-12 градусів тепла.
"У столиці завтра буде вітряно, тому температура комфорту, звісно, передбачається нижчою - одягайтеся відповідно", - йдеться у повідомленні.
Коли прийде похолодання
В Україні почне відчутно падати температура повітря. Вже у середині тижня можливий мокрий сніг.
"При проясненнях на тижні є ймовірність заморозків!" - йдеться у повідомленні.
Погода на Великдень
Погода в Україні на Великдень не буде достатньо теплою. Температура повітря може підвищитись до 9-12 градусів тепла. У більшості областей 12 квітня буде сонячно. Однак у південних областях очікується дощ.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.
Також в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.
Крім цього, в Україні на вихідних, 4-5 квітня, очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, спочатку переважатиме хмарна та дощова погода.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
