Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

Вербна неділя символізує відродження, життя та наближення Великодня.

Вербна неділя символізує відродження / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня, — одне з найважливіших свят у християнській традиції. Воно символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Цей день має як святкове, так і духовне значення, тому з ним пов'язано чимало народних заборон і звичаїв. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Вербна неділя символізує відродження, життя і наближення Великодня. Церква каже, що цей день краще присвятити молитві, відпочинку та родині, а не фізичній праці.

Водночас усі заборони спрямовані на те, щоб відкласти буденні турботи й зосередитися на духовному, очистити думки та підготуватися до Великодня.

Що можна робити у Вербну неділю

Головним символом свята згідно з Біблією були гілки пальми — символ поваги та перемоги, якими мешканці Єрусалима встеляли шлях Христу. Але в Україні пальми не ростуть, тому наші предки обрали вербу — одну з перших рослин, яка розквітає після зими.

У цей день прийнято освячувати в храмі гілки козячої верби з пухнастими "котиками". Освячені прути приносять додому — вважається, що вони несуть у дім здоров'я, благополуччя та Боже благословення. Є й давній народний звичай: вербою легенько б'ють одне одного зі словами "Не я б'ю — верба б'є! За тиждень Великдень!" — так бажають близьким здоров'я на весь рік.

На честь свята Великий піст трохи послаблюється: м'ясо, яйця та молочні продукти, як і раніше, під забороною, зате на столі може бути риба та гарячі страви з рослинною олією.

Працювати у Вербну неділю можна, але в міру. Невеликі побутові справи на кшталт миття посуду не забороняються, але не повинні відволікати від молитви та духовного змісту дня.

Що заборонено у Вербну неділю

Не можна важко працювати

Слід відкласти всі роботи на землі: копати, садити, сіяти. Вважається, що цей день слід присвятити відпочинку і молитві, а не фізичній праці.

Не можна займатися домашніми справами

У народі вважають, що будь-яка робота по дому — як прання, прибирання, шиття — у таке велике свято "відвертає благословення".

Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла

Цей день має бути сповнений спокою, доброти та примирення. Вербна неділя — початок особливого духовного періоду.

Не можна відмовляти в допомозі

Вважається, що в це світле свято слід робити добрі справи — допомагати ближнім і бути щедрими.

Окремо існує звичай щодо освяченої верби — її ні в якому разі не можна викидати або топтати. Освячені гілки зберігають у будинку як оберіг, а старі гілочки зазвичай спалюють.

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

