Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

Віталій Кірсанов
5 квітня 2026, 11:24
Вербна неділя символізує відродження, життя та наближення Великодня.
Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 5 квітня
  • Що можна робити у Вербну неділю
  • Що не можна робити у Вербну неділю

Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня, — одне з найважливіших свят у християнській традиції. Воно символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Цей день має як святкове, так і духовне значення, тому з ним пов'язано чимало народних заборон і звичаїв. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 5 квітня

Вербна неділя символізує відродження, життя і наближення Великодня. Церква каже, що цей день краще присвятити молитві, відпочинку та родині, а не фізичній праці.

відео дня

Водночас усі заборони спрямовані на те, щоб відкласти буденні турботи й зосередитися на духовному, очистити думки та підготуватися до Великодня.

Що можна робити у Вербну неділю

Головним символом свята згідно з Біблією були гілки пальми — символ поваги та перемоги, якими мешканці Єрусалима встеляли шлях Христу. Але в Україні пальми не ростуть, тому наші предки обрали вербу — одну з перших рослин, яка розквітає після зими.

У цей день прийнято освячувати в храмі гілки козячої верби з пухнастими "котиками". Освячені прути приносять додому — вважається, що вони несуть у дім здоров'я, благополуччя та Боже благословення. Є й давній народний звичай: вербою легенько б'ють одне одного зі словами "Не я б'ю — верба б'є! За тиждень Великдень!" — так бажають близьким здоров'я на весь рік.

На честь свята Великий піст трохи послаблюється: м'ясо, яйця та молочні продукти, як і раніше, під забороною, зате на столі може бути риба та гарячі страви з рослинною олією.

Працювати у Вербну неділю можна, але в міру. Невеликі побутові справи на кшталт миття посуду не забороняються, але не повинні відволікати від молитви та духовного змісту дня.

Що заборонено у Вербну неділю

Не можна важко працювати

Слід відкласти всі роботи на землі: копати, садити, сіяти. Вважається, що цей день слід присвятити відпочинку і молитві, а не фізичній праці.

Не можна займатися домашніми справами

У народі вважають, що будь-яка робота по дому — як прання, прибирання, шиття — у таке велике свято "відвертає благословення".

Не можна сваритися, лаятися або бажати комусь зла

Цей день має бути сповнений спокою, доброти та примирення. Вербна неділя — початок особливого духовного періоду.

Не можна відмовляти в допомозі

Вважається, що в це світле свято слід робити добрі справи — допомагати ближнім і бути щедрими.

Окремо існує звичай щодо освяченої верби — її ні в якому разі не можна викидати або топтати. Освячені гілки зберігають у будинку як оберіг, а старі гілочки зазвичай спалюють.

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним днем в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського світу". Як предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Популярне

Більше
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти