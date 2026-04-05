Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

Лікарі ввели тренера у штучну кому через повторні тяжкі аритмії, щоб стабілізувати його стан.

Луческу перебуває під постійним наглядом лікарів

Мірча Луческу переніс гострий інфаркт міокарда

Стан тренера різко погіршився останніми днями

Переведений до відділення інтенсивної терапії

Колишній тренер збірної Румунії та українських клубів "Динамо" і "Шахтар" Мірча Луческу перебуває у штучній комі після різкого погіршення стану. Про це повідомляє румунське видання DigiSport із посиланням на офіційну заяву Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги.

Луческу переніс гострий інфаркт міокарда у п’ятницю, у день, коли планувалося його виписати з лікарні після тижня госпіталізації. У лікарні зазначають, що стан тренера продовжував погіршуватися.

"У суботу, ввечері, у пацієнта повторилися серйозні серцеві аритмії, які оперативно лікувала чергова бригада кардіологічного відділення. В ніч проти неділі аритмії стали серйозними та більше не реагували на лікування. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії," — йдеться у повідомленні лікарні, пише GSP.

Зазначається, що після інфаркту Луческу було проведено три реанімаційні процедури та встановлено п’ятий стент для відновлення прохідності коронарних артерій. Додатково виконувалася ангіографія для оцінки стану судин.

За словами лікарів, тренер перебуває під постійним наглядом медиків, а до лікарні приїхали його дружина Нелі та внучка Марілу, дочка Резвана Луческу. Медики закликали поважати приватність пацієнта та його родини.

Пізніше румунський журналіст Емануель Рошу повідомив у соцмережі X, що Луческу ввели у штучну кому:

"Мірча Луческу був введений у штучну кому після чергової важкої аритмії. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Молімося за нього," — написав Рошу.

Про персону: Мірча Луческу Мірча Луческу (нар. 29 липня 1945, Бухарест, Румунія) — відомий румунський футболіст і тренер. Почав кар’єру як нападник, провів багато матчів за "Динамо" (Бухарест) та національну збірну Румунії, де зіграв понад 70 матчів і був капітаном. Як тренер Луческу очолював численні клуби в Європі, серед яких "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Галатасарай", "Бешикташ", а також національні збірні Румунії і Туреччини. Найбільш видатний період — 12 років у Шахтарі, де він завоював численні титули, зокрема Кубок УЄФА 2009. Луческу — один із найтитулованіших тренерів в історії футболу: рекордсмен за кількістю матчів і трофеїв зі "Шахтарем", п’ятий у світі за матчами в Лізі чемпіонів та почесний заслужений тренер України. wikipedia.

