Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

Руслан Іваненко
5 квітня 2026, 22:08
Лікарі ввели тренера у штучну кому через повторні тяжкі аритмії, щоб стабілізувати його стан.
Луческу перебуває під постійним наглядом лікарів / Колаж: Главред, фото: shakhtar.com, fcdynamo.com

  • Мірча Луческу переніс гострий інфаркт міокарда
  • Стан тренера різко погіршився останніми днями
  • Переведений до відділення інтенсивної терапії

Колишній тренер збірної Румунії та українських клубів "Динамо" і "Шахтар" Мірча Луческу перебуває у штучній комі після різкого погіршення стану. Про це повідомляє румунське видання DigiSport із посиланням на офіційну заяву Бухарестської університетської лікарні швидкої допомоги.

Луческу переніс гострий інфаркт міокарда у п’ятницю, у день, коли планувалося його виписати з лікарні після тижня госпіталізації. У лікарні зазначають, що стан тренера продовжував погіршуватися.

"У суботу, ввечері, у пацієнта повторилися серйозні серцеві аритмії, які оперативно лікувала чергова бригада кардіологічного відділення. В ніч проти неділі аритмії стали серйозними та більше не реагували на лікування. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії," — йдеться у повідомленні лікарні, пише GSP.

Зазначається, що після інфаркту Луческу було проведено три реанімаційні процедури та встановлено п’ятий стент для відновлення прохідності коронарних артерій. Додатково виконувалася ангіографія для оцінки стану судин.

За словами лікарів, тренер перебуває під постійним наглядом медиків, а до лікарні приїхали його дружина Нелі та внучка Марілу, дочка Резвана Луческу. Медики закликали поважати приватність пацієнта та його родини.

Пізніше румунський журналіст Емануель Рошу повідомив у соцмережі X, що Луческу ввели у штучну кому:

"Мірча Луческу був введений у штучну кому після чергової важкої аритмії. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Молімося за нього," — написав Рошу.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров висловив готовність продовжити роботу з командою після завершення нинішнього контракту.

Крім того, На Кубку світу з художньої гімнастики стався скандал. Росіянка Софія Ільтерякова, яка виступала під "нейтральним" прапором під час церемонії нагородження показово відвернулась, коли зазвучав гімн України. Відповідне відео завірусилось в Мережі.

Нагадаємо, що під час підготовки до матчу зі Швецією стався неприємний інцидент. У Бенідормі з готелю, де зупинилася команда, викрали гроші та цінні речі. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, невідомі проникли до номерів гравців і тренерського штабу.

Про персону: Мірча Луческу

Мірча Луческу (нар. 29 липня 1945, Бухарест, Румунія) — відомий румунський футболіст і тренер. Почав кар’єру як нападник, провів багато матчів за "Динамо" (Бухарест) та національну збірну Румунії, де зіграв понад 70 матчів і був капітаном.

Як тренер Луческу очолював численні клуби в Європі, серед яких "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Галатасарай", "Бешикташ", а також національні збірні Румунії і Туреччини. Найбільш видатний період — 12 років у Шахтарі, де він завоював численні титули, зокрема Кубок УЄФА 2009.

Луческу — один із найтитулованіших тренерів в історії футболу: рекордсмен за кількістю матчів і трофеїв зі "Шахтарем", п’ятий у світі за матчами в Лізі чемпіонів та почесний заслужений тренер України. wikipedia.

новини футболу новини спорту
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Суворий кастинг і контроль самого КДБ: чому в СРСР так жорстко відбирали стюардес

Життя перевернеться з ніг на голову: яким знакам зодіаку випаде особливий шанс

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на завтра, 6 квітня: Тельцям - зрив планів, Козорогам - радість

