Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Коротко:
- Нестійка весняна погода у Дніпрі весь тиждень
- Очікуються дощі та коливання температури
- Поступове прояснення прогнозують ближче до вихідних
У Дніпрі тиждень пройде під знаком нестійкої весняної погоди. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, після теплого початку місто накриє хвиля похолодання з дощами, а вже ближче до вихідних очікується поступове прояснення та незначне потепління.
Понеділок, 6 квітня
Робочий тиждень у Дніпрі розпочнеться з різкої зміни погодних умов. Ранок обіцяє бути ясним і сонячним, а вдень температура підніметься до комфортних +19°C, що стане піком тижня.
Проте вже по обіді небо вкриється щільними хмарами, які протримаються до кінця дня. Вечором очікується сильний дощ, а вологість повітря зросте до 88%. Температура знизиться до +13°C.
Вівторок, 7 квітня
Другий день тижня пройде під знаком похмурого неба та високої вологості. Нічний дощ має вщухнути до світанку, і хоча вранці можливе коротке прояснення, воно буде нетривалим.
Протягом дня в місті пануватиме хмарність. Денний максимум не перевищить +11°C, а вночі температура опуститься до +8°C. Північно-західний вітер додаватиме відчуття прохолоди.
Середа, 8 квітня
Середа не принесе сонячного тепла. Хмарна погода триматиметься весь день, лише ближче до вечора небо почне поступово прояснюватися. Удень можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до заходу сонця.
Температура коливатиметься від +5°C вранці до +8°C у денні години. Атмосферний тиск становитиме 742 мм рт. ст.
Четвер, 9 квітня
У четвер погода залишатиметься складною. Хмари затягнуть небо з ранку до пізнього вечора. Очікується чергова хвиля дощу, яка вщухне лише під кінець дня.
Денна температура буде однією з найнижчих цього тижня — +4…+5°C, але через вітер і вологість вона відчуватиметься як +1…+2°C.
П’ятниця, 10 квітня
Кінець робочого тижня буде похмурим. З ранку до вечора небо буде суцільно вкритим хмарами. Першу половину дня обійдеться без опадів, але по обіді прогнозують дощ, що ослабне лише до ночі.
Температура зранку +3°C, вдень підніметься до +8°C. Вологість повітря залишатиметься високою, до 96% у нічні години.
Субота, 11 квітня
Перший вихідний не порадує містян сонцем. Протягом дня очікується похмура погода та дрібний дощ, що може вплинути на плани відпочинку на відкритому повітрі.
Температура вдень досягне +11°C, вночі близько +6°C. Атмосферний тиск почне зростати, досягнувши 754 мм рт. ст.
Неділя, 12 квітня
Завершення тижня пройде за аналогічним сценарієм: небо буде вкрите хмарами весь день. Ніч та ранок обіцяють бути сухими, але вдень прогнозують дрібний дощ, який припиниться до вечора.
Температура вдень підніметься до +12°C. Вітер змінить напрямок на східний, а атмосферний тиск стабілізується, що дає надію на зміну погодних тенденцій наступного тижня.
Коли в Україні очікувати похолодання
Погода в Україні зміниться — країну накриє похолодання, яке торкнеться всіх регіонів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
На територію України впливатиме циклон разом із холодними арктичними повітряними масами. Починаючи з вівторка, температура різко знизиться, а вночі можливі заморозки. Крім того, прогнозують дощі та сильні пориви вітру.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.
Також погода в Україні буде змінюватись. Зовсім скоро в Україну прийде похолодання, яке охопить всі регіони.
Нагадаємо, що в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.
Про ресурс: Sinoptik
Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.
Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.
Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.
Українська версія сайту була запущена в 2010 році.
На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред