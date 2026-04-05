Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

Руслан Іваненко
5 квітня 2026, 17:27оновлено 5 квітня, 23:59
Погода зміниться від теплої ясної до похмурої з дощами.
Погода
Четвер буде найхолоднішим днем тижня з дрібним дощем / Фото: УНІАН

Коротко:

  • Нестійка весняна погода у Дніпрі весь тиждень
  • Очікуються дощі та коливання температури
  • Поступове прояснення прогнозують ближче до вихідних

У Дніпрі тиждень пройде під знаком нестійкої весняної погоди. За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, після теплого початку місто накриє хвиля похолодання з дощами, а вже ближче до вихідних очікується поступове прояснення та незначне потепління.

Понеділок, 6 квітня

Робочий тиждень у Дніпрі розпочнеться з різкої зміни погодних умов. Ранок обіцяє бути ясним і сонячним, а вдень температура підніметься до комфортних +19°C, що стане піком тижня.

відео дня

Проте вже по обіді небо вкриється щільними хмарами, які протримаються до кінця дня. Вечором очікується сильний дощ, а вологість повітря зросте до 88%. Температура знизиться до +13°C.

Погода в Дніпрі 6 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Вівторок, 7 квітня

Другий день тижня пройде під знаком похмурого неба та високої вологості. Нічний дощ має вщухнути до світанку, і хоча вранці можливе коротке прояснення, воно буде нетривалим.

Протягом дня в місті пануватиме хмарність. Денний максимум не перевищить +11°C, а вночі температура опуститься до +8°C. Північно-західний вітер додаватиме відчуття прохолоди.

Погода в Дніпрі 7 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Середа, 8 квітня

Середа не принесе сонячного тепла. Хмарна погода триматиметься весь день, лише ближче до вечора небо почне поступово прояснюватися. Удень можливий дрібний дощ, який припиниться ближче до заходу сонця.

Температура коливатиметься від +5°C вранці до +8°C у денні години. Атмосферний тиск становитиме 742 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 8 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Четвер, 9 квітня

У четвер погода залишатиметься складною. Хмари затягнуть небо з ранку до пізнього вечора. Очікується чергова хвиля дощу, яка вщухне лише під кінець дня.

Денна температура буде однією з найнижчих цього тижня — +4…+5°C, але через вітер і вологість вона відчуватиметься як +1…+2°C.

Погода в Дніпрі 9 квітня / Фото: скріншот sinoptik

П’ятниця, 10 квітня

Кінець робочого тижня буде похмурим. З ранку до вечора небо буде суцільно вкритим хмарами. Першу половину дня обійдеться без опадів, але по обіді прогнозують дощ, що ослабне лише до ночі.

Температура зранку +3°C, вдень підніметься до +8°C. Вологість повітря залишатиметься високою, до 96% у нічні години.

Погода в Дніпрі 10 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 11 квітня

Перший вихідний не порадує містян сонцем. Протягом дня очікується похмура погода та дрібний дощ, що може вплинути на плани відпочинку на відкритому повітрі.

Температура вдень досягне +11°C, вночі близько +6°C. Атмосферний тиск почне зростати, досягнувши 754 мм рт. ст.

Погода в Дніпрі 11 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 12 квітня

Завершення тижня пройде за аналогічним сценарієм: небо буде вкрите хмарами весь день. Ніч та ранок обіцяють бути сухими, але вдень прогнозують дрібний дощ, який припиниться до вечора.

Температура вдень підніметься до +12°C. Вітер змінить напрямок на східний, а атмосферний тиск стабілізується, що дає надію на зміну погодних тенденцій наступного тижня.

Погода в Дніпрі 12 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україні очікувати похолодання

Погода в Україні зміниться — країну накриє похолодання, яке торкнеться всіх регіонів. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

На територію України впливатиме циклон разом із холодними арктичними повітряними масами. Починаючи з вівторка, температура різко знизиться, а вночі можливі заморозки. Крім того, прогнозують дощі та сильні пориви вітру.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на Тернопільщині у найближчі два дні очікується хмарна погода, місцями можливі короткочасні дощі. У неділю істотних опадів не прогнозують, температура становитиме +2…+7° вночі та +13…+18° вдень.

Нагадаємо, що в Україні 5 квітня по всій країні опадів не очікується. У столиці буде тепло, температура становитиме +13…15°.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди Погода на тиждень Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти