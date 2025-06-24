Капкан для Кремля: Зеленський озвучив два кроки для завершення війни

Президент України виступив у парламенті Нідерландів і запропонував нову стратегію протидії РФ.

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Зеленський озвучив два кроки для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Коротко:

Зеленський виступив у парламенті Нідерландів

Закликав до ізоляції РФ та підтримки України

Пропонує санкції проти нафти та блокування флоту РФ

Світова спільнота має вжити рішучих заходів, щоб Російська Федерація припинила війну в Україні. Про це йдеться у виступі президента України Володимира Зеленського в парламенті Нідерландів.

"Нам потрібен 18-й пакет, нам потрібні справжні болючі санкції проти російської нафти", — заявив Зеленський. відео дня

Він підкреслив, що будь-яка форма економічної співпраці з Росією, яка дозволяє Кремлю фінансувати війну, повинна бути згорнута. Президент також нагадав про важливість обмеження ціни на російську нафту.

На його переконання, лише встановлення цінової стелі на рівні 30 доларів за барель "справді завдасть болю" та ускладнить можливість продовження агресії.

Крім того, Зеленський закликав до повного блокування російського танкерного флоту і відключення РФ від міжнародної банківської системи.

Другим критично важливим елементом, за його словами, є тривала військова підтримка України. Він наголосив на необхідності чіткої позиції західних партнерів.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

"Росія повинна побачити, що Україна не залишиться сама і що Європа не відступить", — зазначив президент.

За словами глави держави, лише завдяки рішучій ізоляції Росії та стабільній підтримці Києва можна не лише завершити нинішню війну, а й запобігти майбутнім загрозам з боку Москви.

Війна в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ – з’явилися перші деталі. За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.

Крім того, Росія визначили нові цілі для ударів по Україні – 5 міст в небезпеці. Політолог попередив, що обстріли з боку РФ будуть продовжуватися.

Також внаслідок ракетного удару Росії по Дніпропетровщині загинуло 11 людей, ще понад 160 отримали поранення. Триває розбір завалів, тому кількість жертв може зрости.

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Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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