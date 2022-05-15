"Він знав!": Зеленський у "панамці Калуша" викликав фурор у мережі

Архівне фото президента стало віщим.
Весь світ в захваті від перемоги української групи Kalush Orchestra з піснею Stefania на Євробаченні-2022, відмітною ознакою якої стає "фірмовий" головний убір соліста.
Від того, щоб приміряти рожеву панамку, не втримався навіть президент Володимир Зеленський - фото опублікувала кума співака DZIDZIO Оля Цибульська.
"Він знав. І знає, що наступна перемога теж за нами", - написала вона.
"Віще" фото буквально викликало фурор - схоже, президент кілька років тому передбачав перемогу України на конкурсі.
Євробачення-2022
Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.
читайте також"Їх повинні були дискваліфікувати": у Росії почалася істерика після перемоги України на Євробаченні-2022Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).
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