Якою буде Україна через 15 років: військовий дав несподіваний прогноз

Колишній офіцер штабу штурмового батальйону бригади "Червона Калина" Микола Олійник дав прогноз для України, як він бачить її через 15 років.
"За 15 років я вірю, що це реально. Якби ми були в рази меншими, ми могли б бути і Ізраїлем. Чого питання успіху Ізраїля таке? Ізраїль після проголошення незалежності вибрав курс, став фактично, не офіційно звичайно, 51-м штатом США, який дуже добре фінансується. Але розмір Ізраїля - це розмір, здається, Тернопільської області, менший за Київську", - розповів військовий в інтерв'ю для ТСН.
За його словами, ми маємо розуміти, що профінансувати одну область важче, ніж профінансувати 24 області.
"Треба в 24 рази більше і бюджет і об’єми робіт. Через те, що Україна велика ми розвиватися будемо повільніше, але перспективи в нас дуже класні. Нам просто не треба рівнятися на якісь Емірати чи на Америку, бо в нас інші цінності, інші менталітети", - каже Микола Олійник.
Нагадаємо, що американський генерал-легенда Веслі Кларк назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні. Російсько-українська війна закінчиться переговорами, але головним залишається питання, що ляже в основу цих письмових домовленостей.
На Заході аналітики міжнародного агентства Fitch Ratings назвали сценарій для України та РФ. Фахівці прогнозують затяжну війну РФ і України. Вона продовжиться і в 2024, і в 2025 році - деталі у матеріалі.
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