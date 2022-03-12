УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

12 березня 2022, 00:10

Лікарня надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області.

false
Обстріл лікарні / скріншот

У Миколаєві під обстріл російських окупантів потрапила онкологічна лікарня.

Як повідомляє начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, на щастя, будівля не сильно постраждала.

"Нападати на слабкого може тільки урод. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Як тільки ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області", - розповів він.

Також Безносенко зазначив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" - вона не просто хвора, вона вже в агонії.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також:

viber
війна в Україні Миколаївщина війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвала точну датуКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала точну дату Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з КиєваЗеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з Києва Підсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають мордиПідсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають морди Не Путіним єдиним: чому Україна ризикує пастиНе Путіним єдиним: чому Україна ризикує пасти Путін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умовиПутін висунув Україні ультиматум: ЗМІ назвали головні умови

Останні новини

03:44

ЗСУ завдали нищівного удару російським військам і знищили ворожий винищувач

03:27

Коли і як закінчиться війна в Україні - відповідь експерта Центру військово-морського аналізуВідео

02:51

Скільки коштуватиме житло в Києві після війниВідео

02:27

З Білорусі до українського кордону рухається колона військової техніки РФ-журналістВідео

01:52

У ГУР заявили, що повністю знають про плани МосквиВідео

Реклама
01:47

В ООН розповіли про сумні наслідки війни в Україні

01:25

За день вдалося врятувати понад 7 тисяч українців із заблокованих окупантами міст - ЗеленськийВідео

01:20

Міноборони США відроджує команду для доставки зброї Україні - Reuters

00:58

Росіяни на межі тотального безробіття: до кінця року без роботи залишаться 9 млн громадянВідео

00:54

"Спалить" Путіна і його диктаторський режим": астролог розповіла, коли Україна зможе завершити війну

00:51

Ворог окупував 70% території Луганської області - голова ОДАВідео

00:51

Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

00:41

"Трупи гниють у звичайних приміщеннях": як "зберігають" солдатів РФВідео

00:28

Росія перетворює Маріуполь на Алеппо - АрестовичВідео

00:27

"В елітах зріє бажання позбутися нинішнього господаря Кремля": Гудков розповів про настрій в РФВідео

00:17

Армія Білорусі не готова до наступу на Україну - Арестович

00:10

У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарнюВідео

11 березня, п'ятниця
23:53

Військові РФ знали про вторгнення в Україну за місяць до його початкуВідео

23:43

Світ має визнати Росію ядерним терористом - Данилов

23:34

Українські захисники підбили полковника РФВідео

Реклама
23:31

Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базуВідео

23:21

"Працюють наші повітряні сили": опубліковано відео знищення пункту управління окупантівВідео

23:01

У Польщі більше не можуть приймати біженців з УкраїниВідео

22:47

Бердянськ на межі гумкатастрофи: немає тепла і грошей, а ціни зросли в півтора разиВідео

22:43

Окупанти знищили ракетним обстрілом аеропорт в Івано-ФранківськуВідео

22:42

Україна вже стовідсотково стане членом Євросоюзу - Кулеба

22:26

Намагалися сховатися в колоні евакуюваних: під Києвом затримана група мародерівВідео

22:26

Якби світ відреагував на вторгнення в Крим, війни б не було - Ердоган

22:07

США запровадили жорсткі санкції проти дружини та дорослих дітей Пескова

22:01

"Світ повинен посилити тиск на Росію": в Україні різко відреагували на викрадення мера МелітополяВідео

21:46

Ворог нещадно обстрілює МиколаївВідео

21:21

Перехоплено план РФ щодо встановлення контролю над УкраїноюВідео

21:13

Кулеба спростував слова Путіна про "прогрес" у перемовинах

21:03

Хочемо переконатися, що в Україні достатньо зброї для захисту - Байден

21:00

"Навіть якщо це призведе до світової війни": США дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТОВідео

20:59

"Важливо протриматися ще 2 тижні": нардеп висловився про терміни війни в УкраїніВідео

20:59

На Сумщині окупанти вигнали на мороз селян і зовсім загадили їх будинокФото

20:46

Може затягнутися надовго: відомий астролог передбачив закінчення війни в УкраїніВідео

20:33

Данилов розповів про можливість вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

20:33

Путін почав репресії проти ФСБ, яка "зливала" дані про Україну

Реклама
20:06

"Щоб не провокувати Путіна": Байден заблокував відправку літаків УкраїніВідео

19:57

Не Путіним єдиним: чому Україна ризикує пастиПогляд

19:51

Обстріли, заручники та провокації: Генштаб попередив про терористичні методи РосіїВідео

19:43

YouTube починає негайно блокувати канали російських державних медіаВідео

19:20

Зеленський виступив перед польським Сеймом з історичною промовою: про що говоривВідео

19:16

Від обстрілу російських окупантів загинули 1582 мирних жителя Маріуполя - міськрада

19:11

Про користь перейменувань і послання: чому російські ракетники проти війни в УкраїніПогляд

18:55

У Білорусі назвали ракетний удар по їхньому селу "фейком і маячнею"Відео

18:46

Росіяни сплутали міста і запустили безпілотний літак у Хорватію замість України

18:38

З'явився проект для інформування міжнародної спільноти, як допомогти Україні під час війни з РФ актуально

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти