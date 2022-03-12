У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

Обстріл лікарні / скріншот

У Миколаєві під обстріл російських окупантів потрапила онкологічна лікарня.

Як повідомляє начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко, на щастя, будівля не сильно постраждала.

"Нападати на слабкого може тільки урод. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Як тільки ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області", - розповів він.

Також Безносенко зазначив, що якщо країна-агресор бачить в онкологічних хворих "рівного противника, який несе загрозу" - вона не просто хвора, вона вже в агонії.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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