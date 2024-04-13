Як ЗСУ борються з снарядним голодом: заступник Сирського назвав перевагу України

Українські військові отримали в три рази більше дронів за 2024-й рік, ніж за весь минулий рік.

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Сухаревський розповів, як ЗСУ компенсують дефіцит снарядів на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольска бригада

Для компенсації дефіциту снарядів на полі бою українські військові активно використовують різні дрони вітчизняного виробництва. Про це заступник Головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський розповів журналістам, пише "УНІАН".

"Ні для кого не секрет те, що обмеженість наших ресурсів в плані артилерії якраз і компенсується тим, що безпілотні авіаційні комплекси, такі як типу FPV, типу скидів, і особливості нічної роботи в плані важких ударних комплексів, як мультикоптерного типу, так і типу літакового - це якраз та наша перевага, якою ми користуємося і яку ми нарощуємо", - зазначив Сухаревський.

За його словами, ЗСУ отримали в три рази більше дронів за 2024-й рік, ніж за весь минулий рік. При цьому, цей процес триватиме і буде нарощуватись. Сухаревич наголосив, що 99% БПЛА, які отримали захисники, це українське виробництво.

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"Основний виклик для нас - це технологічний виклик. І ми маємо йти в ногу з розвитком тактики, з розвитком зміни технологій на полі. І насправді оцей момент є тим процесом, який займає величезний шматок роботи як організаційної, так і технічної", - пояснив він.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Снарядний голод в ЗСУ - подробиці

Нагадаємо, президент Зеленський підкреслив, що Україна не має достатньо снарядів для контрнаступу. Боєприпасів вистачає лише для захисту. Він також зазначив, що не вистачає зброї і для того, щоб Збройні сили України могли перешкодити наступальним діям росіян.

Щоб допомогти Україні зі снарядами Чехія виступила з ініціативою, за якою країна закупить снаряди та передасть їх ЗСУ. У квітні Україна очікує першу поставку артилерійських боєприпасів за чеською ініціативою.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська активно використовують безпілотники, але це не компенсує дефіцит боєприпасів. Президент Володимир Зеленський підтверджує, що Україна розвиває виробництво безпілотників, але вони не можуть замінити системи ппо та артилерію.

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