"Як вам медзаклад?": олімпійська чемпіонка налякала кадрами зі спортивного диспансеру

Харківський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер обіцяли відремонтувати ще минулого року/ instagram.com/shynkarenko_alya

Олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Аліна Шинкаренко показала стан спортивного диспансеру, в якому учасники збірної проходять медичне обстеження перед змаганнями.

Аліна Шинкаренко на своїй сторінці в Instagram розповіла, що будівлю Харківського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру обіцяли відремонтувати ще минулого року.

На опублікованих кадрах видно, що стеля в приміщеннях може завалитися в будь-який момент, стіни в страшному стані.

Харківський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер / instagram.com/shynkarenko_alya

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", - додала Шинкаренко.

Єдине, що змінилося в будівлі – це з'явилися пластикові вікна. Крім того, в цьому диспансері обстеження проводять всім українським спортсменам.

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"Це не студія для фотосесій. Це місце, де збірна України проходить медичне обстеження", - підписала фотографії олімпійська чемпіонка.

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