"Як вам медзаклад?": олімпійська чемпіонка налякала кадрами зі спортивного диспансеру

Стеля в приміщеннях може завалитися в будь-який момент, стіни в страшному стані.
Олімпійська чемпіонка з синхронного плавання Аліна Шинкаренко показала стан спортивного диспансеру, в якому учасники збірної проходять медичне обстеження перед змаганнями.
Аліна Шинкаренко на своїй сторінці в Instagram розповіла, що будівлю Харківського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру обіцяли відремонтувати ще минулого року.
На опублікованих кадрах видно, що стеля в приміщеннях може завалитися в будь-який момент, стіни в страшному стані.
"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося", - додала Шинкаренко.
Єдине, що змінилося в будівлі – це з'явилися пластикові вікна. Крім того, в цьому диспансері обстеження проводять всім українським спортсменам.
"Це не студія для фотосесій. Це місце, де збірна України проходить медичне обстеження", - підписала фотографії олімпійська чемпіонка.
Раніше ми повідомляли, що українська гімнастка, чемпіонка Олімпійських ігор в Атланті Катерина Серебрянська витратила частину премії за перемогу на змаганнях на порятунок коханого з в'язниці.
Читайте також:
- "Не могли заснути всю ніч": німецька спортсменка розповіла про секс на Олімпійських іграх
- Молот влучив у голову: відома спортсменка трагічно загинула на тренуванні
- Скандал на Олімпіаді: білоруську спортсменку намагаються силоміць повернути до Мінська
- "Спорт не відноситься до політики": призерки Олімпіади Федіна і Савчук дружать зі спортсменками з РФ