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Українська олімпійська чемпіонка витратила преміальні на порятунок нареченого з в'язниці

22 сентября 2021, 20:51

За отримане "золото" їй подарували квартиру, авто і 50 тисяч доларів.

Катерина Серебрянська
Катерина Серебрянська / instagram.com/serebrianska_life

Українська гімнастка, чемпіонка Олімпійськіх ігор в Атланті Катерина Серебрянська витратила частину премії за перемогу на змаганнях на порятунок коханого з в'язниці.

Про це спортсменка відверто зізналася в ефірі програми Зірковий шлях.

Як каже сама гімнастка, яка підкорила п'єдестал Олімпіади в 18 років, за отримане в Штатах "золото" їй подарували квартиру, авто і 50 тисяч доларів. Гроші вона розділила з тренером-мамою.

Але майже ніхто не знає, що свою частку з призового фонду за перемогу на Олімпіаді Катерина витратила на те, щоб витягнути коханого з в'язниці.

"Він перебував у СІЗО, і все витрачалося на адвокатів, юристів і всі процедури. Через деякий час він помер насильницькою смертю. Я вже жила в Києві, у нього було своє життя в Криму", - розповіла Серебрянська.

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За словами спортсменки, в той час її бойфренд "був частиною якоїсь, зараз би це назвали компанією, на той період часу це називалося банда".

"Але по суті - комерційна діяльність. Вони орендували вокзал у Сімферополі, здавали в оренду місця для таксистів", - згадала 43-річна зірка спорту.

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Як раніше писав Главред, українська борчиня Ірина Коляденко, яка віддала тренеру свою квартиру, подаровану їй за бронзову медаль на Олімпіаді-2020, все таки отримала і своє житло.

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