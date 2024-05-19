Як тепер потрібно проходити ВЛК: у Міноборони описали механізм

Як після набуття чинності нового закону про мобілізацію 18 травня змінився механізм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це заявила директор Департаменту охорони здоров'я Міноборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.
Як пояснила чиновниця, направлення на проходження повторної ВЛК для "обмежено придатних" осіб повинно бути видано ТЦК і СП (у просторіччі - військкоматів).
Річ у тім, каже Сухорукова, що з 4 травня 2024 року набрав чинності наказ №402 про роботу ВЛК, згідно з яким в Україні скасовується статус "обмежено придатний" до військової служби. Тобто, тепер після повторного проходження медкомісії військовозобов'язаних розподілятимуть на категорії "придатних" і "непридатних".
Громадяни з "обмежено придатним" статусом мають пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року, каже чиновниця.
"Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов'язаного, то тоді його має направити ТЦК, у якому людина перебуває на обліку", - розповіла Сухорукова.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація 2024 в Україні - останні новини
Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що таке ВІН-код і як його отримати під час нового військового обліку в Україні з 18 травня. Під час оновлення даних у ТЦК і СП військовозобов'язаним у військовий квиток наклеюють унікальний штрихкод. Главред з'ясував, для чого він потрібен.
Також раніше Главред розповів, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК. В Україні з 18 травня буде змінено порядок і правила проведення мобілізації та військового обліку. Главред з'ясував, що буде, якщо не оновити дані в ТЦК і СП.
До того копи розповіли, скількох ухильників доставили до ТЦК у Києві. У Києві поліція продовжує активно вишукувати і доправляти в ТЦК і СП людей за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону і мобілізацію.
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