Контроль карантину в Київській області стане ще жорсткішим: що змінилося з 2 листопада

У Київській області посилять контроль за дотриманням карантинних заходів / УНІАН

Київська область знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки з 30 жовтня. Спочатку перевірки громадських закладів у регіоні мали профілактичний характер, але з 2 листопада вони посилюються.

Для перевірки дотримання обмежувальних заходів в області створили 41 мобільну групу, яка проводитиме рейди територією області, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"До її складу входитимуть представники територіальних органів Нацполіції, Держпродспоживслужби та місцевої влади. Вони будуть посилено контролювати, як в регіоні дотримуються обмежувальні заходи, передбачені "червоною" зоною. Безумовно, протиепідемічні норми досить жорсткі, але ці вимоги вкрай необхідні для подолання пандемії", – підкреслив Володін.

Коронавірус у Києві та області

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зону карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

Червона зона в Києві може діяти протягом місяця. Ситуація буде залежати від рівня захворюваності COVID-19. Якщо протягом 2-3 тижнів зафіксують менше число захворюваності і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на цей час ще не було, заявив київський градоначальник Віталій Кличко.

Вам також може бути цікаво: