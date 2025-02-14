Названо пору року, коли найчастіше народжуються найщасливіші діти

Ви дізнаєтеся:
- Результати дослідження вчених
- Пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини
Діти, народжені навесні, дуже позитивні, життєрадісні й оптимістичні в дорослому віці. А ті, хто народився восени, з більшою ймовірністю будуть у депресії. Такого висновку дійшли вчені з Європейського коледжу нейропсихофармакології під час свого дослідження, пише yourtango.com.
Те, в яку пору року людина народилася, має великий вплив на особистість у дорослому житті, показало дослідження.
За словами авторів дослідження, діти, народжені влітку, як правило, примхливі, тоді як діти, народжені взимку, з меншою ймовірністю стануть дратівливими дорослими.
"Причина цього в тому, що пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини, які впливають на риси особистості. Хоча це не стосується всіх дітей, народжених у певну пору року, для деяких це показово", - ідеться в статті.
Дитяча психологія - останні новини:
Дітей дуже важливо хвалити за їхні успіхи, проте дуже велике значення має форма похвали. Дитячий психолог Беккі Кеннеді назвала коротку і здавалося б позитивну фразу-реакцію батьків на дитячі успіхи, яка може перешкодити дитині вирости впевненою й успішною людиною.
Фотографії сплячих немовлят або людей часто викликають позитивні емоції, особливо коли зображені сплячі разом дитина і батьки. Але не всі поділяють захоплення такими знімками. Є ті, хто насторожені, чи можна фотографувати сплячих дітей.
Залежність від гаджетів - проблема сучасних дітей, яка знайома багатьом батькам. Мало хто знає, як можна з нею впоратися, проте зробити це все ж можливо. Ми розповімо, як боротися із залежністю від телефону в дитини.
Вас також може зацікавити:
- Норма чи небезпека: чому насправді дитина ходить на носочках
- Що робити, якщо чоловік не хоче дітей: психологиня назвала рішення
- Хто такі діти індиго і чим вони відрізняються від інших: мало хто знає справжнє пояснення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред