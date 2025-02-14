Названо пору року, коли найчастіше народжуються найщасливіші діти

За словами авторів дослідження, діти, народжені влітку, як правило, примхливі.

https://glavred.net/life/nazvano-vremya-goda-kogda-chashche-vsego-rozhdayutsya-samye-schastlivye-deti-10639427.html Посилання скопійоване

У яку пору року найчастіше народжуються найщасливіші діти / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Результати дослідження вчених

Пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини

Діти, народжені навесні, дуже позитивні, життєрадісні й оптимістичні в дорослому віці. А ті, хто народився восени, з більшою ймовірністю будуть у депресії. Такого висновку дійшли вчені з Європейського коледжу нейропсихофармакології під час свого дослідження, пише yourtango.com.

Те, в яку пору року людина народилася, має великий вплив на особистість у дорослому житті, показало дослідження.

відео дня

За словами авторів дослідження, діти, народжені влітку, як правило, примхливі, тоді як діти, народжені взимку, з меншою ймовірністю стануть дратівливими дорослими.

"Причина цього в тому, що пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини, які впливають на риси особистості. Хоча це не стосується всіх дітей, народжених у певну пору року, для деяких це показово", - ідеться в статті.

Дитяча психологія - останні новини:

Дітей дуже важливо хвалити за їхні успіхи, проте дуже велике значення має форма похвали. Дитячий психолог Беккі Кеннеді назвала коротку і здавалося б позитивну фразу-реакцію батьків на дитячі успіхи, яка може перешкодити дитині вирости впевненою й успішною людиною.

Фотографії сплячих немовлят або людей часто викликають позитивні емоції, особливо коли зображені сплячі разом дитина і батьки. Але не всі поділяють захоплення такими знімками. Є ті, хто насторожені, чи можна фотографувати сплячих дітей.

Залежність від гаджетів - проблема сучасних дітей, яка знайома багатьом батькам. Мало хто знає, як можна з нею впоратися, проте зробити це все ж можливо. Ми розповімо, як боротися із залежністю від телефону в дитини.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред