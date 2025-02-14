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Названо пору року, коли найчастіше народжуються найщасливіші діти

Віталій Кірсанов
14 лютого 2025, 01:57
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За словами авторів дослідження, діти, народжені влітку, як правило, примхливі.
діти
У яку пору року найчастіше народжуються найщасливіші діти / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Результати дослідження вчених
  • Пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини

Діти, народжені навесні, дуже позитивні, життєрадісні й оптимістичні в дорослому віці. А ті, хто народився восени, з більшою ймовірністю будуть у депресії. Такого висновку дійшли вчені з Європейського коледжу нейропсихофармакології під час свого дослідження, пише yourtango.com.

Те, в яку пору року людина народилася, має великий вплив на особистість у дорослому житті, показало дослідження.

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За словами авторів дослідження, діти, народжені влітку, як правило, примхливі, тоді як діти, народжені взимку, з меншою ймовірністю стануть дратівливими дорослими.

"Причина цього в тому, що пора року впливає на хімічні речовини в мозку дитини, які впливають на риси особистості. Хоча це не стосується всіх дітей, народжених у певну пору року, для деяких це показово", - ідеться в статті.

Дитяча психологія - останні новини:

Дітей дуже важливо хвалити за їхні успіхи, проте дуже велике значення має форма похвали. Дитячий психолог Беккі Кеннеді назвала коротку і здавалося б позитивну фразу-реакцію батьків на дитячі успіхи, яка може перешкодити дитині вирости впевненою й успішною людиною.

Фотографії сплячих немовлят або людей часто викликають позитивні емоції, особливо коли зображені сплячі разом дитина і батьки. Але не всі поділяють захоплення такими знімками. Є ті, хто насторожені, чи можна фотографувати сплячих дітей.

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