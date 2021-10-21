Як оформити субсидію, якщо є борги за комуналку – роз'яснення Мінсоцполітики

Як оформити субсидію , якщо є борги / УНІАН

Українці, які мають прострочену на понад три місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, не можуть отримувати субсидія. Що ж робити тим, хто не може платити платежі без допомоги держави, – читайте далі.

У Міністерстві соціальної політики України зауважили, що навіть громадяни із заборгованістю зможуть претендувати на субсидію. Для цього українцям потрібно укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соцзахисту населення з питання призначення житлової субсидії.

Водночас, зазначають у відомстві, житлова субсидія призначається у разі наявності заборгованості, якщо укладено договір про реструктуризацію цієї заборгованості. Щоб дізнатися деталі, в Мінсоцполітики радять споживачам звернутися до надавачів відповідних комунальних послуг.

У міністерстві також наголосили, якщо такий договір буде укладено протягом 2 місяців з початку опалювального сезону, житлова субсидія буде призначена з початку сезону.

"Рекомендуємо громадянам, які мають заборгованість з оплати послуг і не можуть без допомоги держави сплачувати платежі за послуги, укласти договір реструктуризації і звернутися до органу соціального захисту населення з питання призначення житлової субсидії", – зазначають у міністерстві.

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Додамо, що перевірити призначення житлової субсидії за даними Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій можна на сайті Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.

А тим часом станом на жовтень 2021 року борги за комунальні послуги склали 64,4 мільярда гривень. Найбільше українці заборгували за постачання та розподіл природного газу – 23,7 мільярда гривень, а також за постачання тепла та гарячої води – 20,3 мільярда гривень.