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"$400 за ваньку": кадирівці зливають дані про солдатів РФ в Україні

26 березня 2022, 21:59

Кадирівські бандформування заробляють на солдатах РФ в Україні.

Полонений
Полонені солдати РФ / Генштаб ЗСУ

Представники кадирівських бандформувань продають українським волонтерам інформацію про пересування окупаційних військ РФ на території України.

У складі розбитої нещодавно під Києвом ворожої групи ліквідували вісьмох окупантів - всі були уродженцями європейської частини РФ, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він уточнив, що координати переміщення російських солдатів передали наші волонтери. При цьому маршрут пересування повністю збігся.

Волонтери не приховують, що купують дані про пересування ворогів у кадирівців. Це робиться через посередників в Мережі. Ціна за інформацію про одного окупанта - менше $400, кошти переводяться в біткоіни.

"Ціна смішна. Менше 400 доларів за ваньку вийшло", - додав Гончаренко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Краснодарі 12 бійців ОМОНу категорично відмовилися їхати на війну в Україну. Вони аргументували своє рішення незаконністю наказу.

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