Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ

За даними ЗМІ, у відставку було відправлено командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова та командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука.

https://glavred.net/ukraine/kadrovye-izmeneniya-v-vsu-komanduyushchih-dvuh-napravleniy-otpravili-v-otstavku-smi-10556552.html Посилання скопійоване

У відставку відправили командувачів ОК "Захід" та ОК "Південь" / Колаж Главред, фото: Міноборони України, ОК "Захід"

Відбулись кадрові зміни у командуванні ОК "Південь" та ОК "Захід". "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у ЗСУ повідомляє відставку двох командувачів цих напрямків.

За даними ЗМІ, з посад звільнили відразу двох командувачів. Мова йде про генерал-майора Андрія Ковальчука, який очолював ОК "Південь", та генерал-майора Сергія Літвінова, керівника ОК "Захід".

Хто такий Сергій Літвінов Літвінов Сергій — генерал-майор Збройних сил України, командувач військ Оперативного командування "Захід" (з 2021 по 2024). Заступник командувача ОК "Північ" з бойової підготовки (2017), командир 17-ї окремої танкової бригади (2015—2017).У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ, повідомляє Вікіпедія. відео дня

Хто такий Андрій Ковальчук Андрій Ковальчук – генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ (з 2021 року). Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Олександрія" (2022). Герой України. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від "НВ", пише Вікіпедія.

Відставки в ЗСУ - кадрові рішення Зеленського

19 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко.

26 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. За його словами Олексій Данілов продовжить свою роботу на іншому напрямку.

29 березня президент України Володимир Зеленський припинив повноваження двох заступників глави Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред