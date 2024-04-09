УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ

Юрій Берендій
9 квітня 2024, 15:04
За даними ЗМІ, у відставку було відправлено командувача ОК "Захід" Сергія Літвінова та командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука.
Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ
У відставку відправили командувачів ОК "Захід" та ОК "Південь" / Колаж Главред, фото: Міноборони України, ОК "Захід"

Відбулись кадрові зміни у командуванні ОК "Південь" та ОК "Захід". "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела у ЗСУ повідомляє відставку двох командувачів цих напрямків.

За даними ЗМІ, з посад звільнили відразу двох командувачів. Мова йде про генерал-майора Андрія Ковальчука, який очолював ОК "Південь", та генерал-майора Сергія Літвінова, керівника ОК "Захід".

Хто такий Сергій Літвінов

Літвінов Сергій — генерал-майор Збройних сил України, командувач військ Оперативного командування "Захід" (з 2021 по 2024). Заступник командувача ОК "Північ" з бойової підготовки (2017), командир 17-ї окремої танкової бригади (2015—2017).У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ, повідомляє Вікіпедія.

відео дня

Хто такий Андрій Ковальчук

Андрій Ковальчук – генерал-майор Збройних сил України, командувач Оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ (з 2021 року). Командувач об'єднаного стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Олександрія" (2022). Герой України.

У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від "НВ", пише Вікіпедія.

Відставки в ЗСУ - кадрові рішення Зеленського

19 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко.

26 березня 2024 року президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. За його словами Олексій Данілов продовжить свою роботу на іншому напрямку.

29 березня президент України Володимир Зеленський припинив повноваження двох заступників глави Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідні укази були опубліковані на сайті Офісу президента.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ
Реклама

Головне за день

Росія ударила по Харкову: є прильоти по середмістю

Росія ударила по Харкову: є прильоти по середмістю

15:34 Україна
Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

15:20 Синоптик
"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

15:18 Україна
Всі головні новини

Популярне

Україна програє : Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни 25152

"Україна програє": Зеленський попередив про найгірший сценарій закінчення війни

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні 2776

Пакет на $60 млрд: у Сенаті назвали ймовірні терміни затвердження допомоги Україні

«Готуються до передачі корони»: принц Вільям у трансі 1906

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

Загроза прориву греблі: експерт про сценарій апокаліпсису через удари РФ 1866

Загроза прориву греблі: експерт про сценарій "апокаліпсису" через удари РФ

Останні новини

16:00

Як зробити добриво з картопляного лушпиння для троянд і кімнатних квітів

15:40

"Пампушка" з "Бріджертонів" здивувала відвертою фотосесією для глянцю

15:34

Росія ударила по Харкову: є прильоти по середмістю

15:20

Шторм сильно затягується: в Україні вирує потужна магнітна буря

15:18

"Потрібні чіткі критерії": у Кабміні анонсували справедливу бронь від мобілізації

Бронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізаціїБронь для цирків і штрафи замість в'язниці для ухилянтів: до чого готуватися після "нової" мобілізації
15:05

Артем Пивоваров засвітив обручку на безіменному пальці і заговорив про одруження

15:04

Кадрові зміни в ЗСУ: командувачів двох напрямків відправили у відставку - ЗМІ

14:49

Окупанти розстріляли десятки полонених бійців ЗСУ: в ОГП розкрили страшні деталі

14:35

Тільки щасливчик помітить кота за 7 секунд: надзвичайно заплутана загадка

Реклама
14:29

Як часто потрібно міняти туш для вій: жінки вражені відповіддю

14:26

Філіп Кіркоров налетів на Ларису Доліну і принизливо обізвав на всю РФ

14:07

Планета б'є рекорди: березень став найспекотнішим за всю історію спостережень

13:50

Як правильно зберігати суп у холодильнику: що зробити, щоб страва залишалася смачною

13:45

НАТО може ввести війська і закрити небо над Україною: несподіваний прогноз Волкера

13:34

Після зречення від прізвища батька: розкрито таємницю особистого життя сина Газманова

13:00

Зірка Голосу країни вагітна первістком

12:42

Правила проживання будуть іншими: на біженців з України в Чехії чекають зміни

12:41

Допомога на $60 млрд: у США назвали терміни голосування пакета для України

12:38

"Сила любові": Євгенія Власова вийшла на зв'язок і поділилася, що з нею відбувається

12:26

Військовий у СІЗО, а дитина на тому світі: шокуючі подробиці вбивства на фунікулері

Реклама
12:24

Cтанцював гопак на радощах: українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу

12:11

"Понівечила себе": Маша Распутіна знову перекроїла обличчя і стала схожа на пательню

11:50

Ракетний корабель РФ виведений з ладу: нові деталі пожежі на МРК "Серпухов"

11:45

Зберігав запаси і таємно вживав: розкрилася правда про легендарного Паваротті

11:31

Як почистити срібло содою і фольгою: простий спосіб допоможе власнику

11:27

"Це страшно": Wellboy уперше прокоментував чутки про свою наркозалежність

11:19

ЗСУ пішли у наступ та відбили позиції під Авдіївкою - ISW

11:14

Коли і як найкраще пересаджувати грошове дерево: секрети досвідчених квітникарівВідео

10:53

РФ обрала нові цілі, Харків буде відволікаючим ударом - прогноз літнього штурму

10:45

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Зміям - труднощі, Козлам - обман

10:32

Рікі Мартін показав зайве, побачивши гарячих танцюристів МадонниВідео

09:51

"Готуються до передачі корони": принц Вільям у трансі

09:47

Термінали Starlink Ілона Маска допомагають окупантам РФ в Україні - розслідування WSJ

09:46

Чим засипати двір від бруду: як домогтися, щоб він виглядав як на картинці

09:44

"Біжіть!": у Воронежі паніка після атаки БПЛА по центру навчання військових льотчиківВідео

09:41

Вистачить склянки води: як перевірити яйця на свіжістьВідео

09:22

Гороскоп на завтра 10 квітня: Ракам - час розставити приорітети, Терезам - позбутись тягарів

08:49

Серце не витримало горя: жінка померла, коли почула про загибель молодого синаФото

08:49

У Польщі відбулись місцеві вибори: хто переміг?Погляд

08:45

Церковне свято 10 квітня: що заборонено робити у день 40 святих мучеників

Реклама
08:14

Поговорять про війну в Україні: Шольц поїде в Китай до Сі Цзіньпіна

07:22

РФ атакувала Україну десятками дронів: усі "Шахеди" збиті силами ППО

06:50

У Держдепі США назвали умову членства України в НАТО

06:10

Біла гвардія імені ПутінаПогляд

05:30

Сонячне затемнення у квітні 2024: 4 знаки зодіаку відчують його найсильніше

04:35

Юлія Саніна розкрила подробиці особистої зустрічі з королем Чарльзом III

04:05

Що не можна варити в емальованому посуді: порушення цього правила може бути небезпечним

03:33

У собаки може зупинитися серце: які небезпечні квіти ростуть у вашому саду

03:00

Анжеліка Варум виїхала з РФ і покинула там Агутіна

02:30

У РФ "віджали" Зміїний разом із "вишками Бойка": у ГУР розкрили несподівані деталі

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти