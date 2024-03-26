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"Переходить на інший напрямок": Зеленський розкрив подробиці відставки Данілова

Юрій Берендій
26 березня 2024, 20:44
Володимир Зеленський відзначив, що від кадрових перестановок очікує зміцнення стратегічних можливостей та національної безпеки України.
'Переходить на інший напрямок': Зеленський розкрив подробиці відставки Данілова
Зеленський прокоментував відставку Данілова / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідну заяву він зробив в ході вечірнього звернення до українців.

За словами Володимира Зеленського, вже екс-секретаря РНБО Олексія Данілова буде переведено на інший напрямок роботи.

"Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше", - зазначив він.

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Володимир Зеленський також оцінив призначення Олександра Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Він додав, що Литвиненко зможе використати досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України для виконання завдань, що стоять перед РНБОУ.

Президент сказав, що Олег Іващенко замінить Олександра Литвиненка на посаді очільника Служби зовнішьої розвідки. Він наголосив, що Іващенко має відповідний досвід. Президент також розповів, чого він очікує від кадрових перестановок. "Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України й оновлення нашої державної системи на всіх напрямах буде продовжене", - резюмував він.

Хто такий Олексій Данілов

Олексій Данілов - український державний діяч, політик, самоврядовець, управлінець. 13-й Секретар РНБО України з 3 жовтня 2019. Голова Ради експертів з питань енергетичної безпеки. У 1994 - 1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА, пише Вікіпедія.

Відставка Данілова - Зеленський прокоментував кадрові перестановки

26 березня президент України Володимир Зеленський прийняв рішення про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в офіційному указі №186/2024, опублікованому на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великобританії та Північній Ірландії. Міністерство закордонних справ України вже звернулося з відповідним запитом для погодження з британською стороною.

Володимир Зеленський зазначив, що Валерій Залужний сам вирішив продовжити свою кар'єру у дипломатичній сфері.

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