"Нацизм" і "бандерівці": окупанти РФ планують створити в Україні "Південну Русь"

У РФ готують новий сценарій для захоплених територій / Reuters

На тимчасово окупованих територіях Південної України російські окупанти планують створити квазіутворення під назвою "Південна Русь".

Про це йдеться в перехопленому Радіо Свобода документі під назвою "маніфест Південноросійського народного Собору".

З причиною в Кремлі вирішили не морочитися, а повторили штамп 2014 року про "бандерівців", чим намагалися легітимувати захоплені території Донбасу, на яких утворили "ДНР" і "ЛНР".

Новий сценарій Кремля для України

Документ починається з пояснень, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" в 2014 році нібито "втратила легітимність в межах УРСР".

"У відповідь на терор і тоталітарне нав'язування ідеології нацизму і бандерівщини з боку колишньої держави Україна ми, в особі Південноросійського народного Собору беремо владу в свої руки і засновуємо нову державу Південна Русь", - йдеться в "маніфесті".

Далі в документі зазначається, що так звана "Південна Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Ми будуємо свою державу на основі розуміння історичної та генетичної спорідненості та єдності Триєдиного російського народу українців, білорусів і росіян, братської дружби і взаємодопомоги", – підкреслюють автори "маніфесту".

Православ'я називають "фундаментом нашої культури та ідентичності", при цьому українську мову називають "наріччям": "визнаємо російську мову, так само як і українське наріччя, рідною і мовою міжнаціонального спілкування, при рівності всіх мов і народностей".

Створення "Південної Русі": що планують в РФ

Головною метою так званої "Південної Русі" автори називають "досягнення і захист миру", "повне викорінення нацизму і бандерівщини". Вони також анонсують проведення "всенародного референдуму".

"Ми визнаємо свободу і право волевиявлення кримчан, визнаємо вибір Донбасу. Держава Південна Русь також після перехідного періоду буде існувати і діяти на основі загального, відкритого для спостерігачів всіх країн, волевиявлення народу через всенародний референдум", – йдеться в тексті "маніфесту".

При цьому в документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується утворити "Південну Русь".

Хто сфабрикував "маніфест Південноросійського народного Собору"

Метадані документа під назвою "маніфест Південноросійського народного Собору" допомогли встановити ймовірного автора, Романова Романа Миколайовича, і дату його створення – 16 квітня.

Через метадані документа можна також встановити, до якої організації належить комп'ютер, на якому він був створений. Це - "ППП "Єдина Росія".

Людина з таким ПІБ дійсно має пряме відношення до правлячої в РФ пропутінської партії. Роман Миколайович Романов - заступник голови центрального Виконавчого комітету "Єдина Росія". Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також Вищу партійну школу "Єдиної Росії".

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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