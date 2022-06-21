"Перепрошуємо, ми у вас в гостях": бійці ЗСУ потоваришували на позиціях з дикими кабанами

Бійці ЗСУ потоваришували на позиціях з дикими кабанами/ Reuters, скрін з відео

Українські військові потоваришували з дикими кабанами, які цілою зграєю не соромлячись приходять до них у гості просто на позиції.

Відповідне відео з’явилося у мережі. Як видно з відео, кабаняча родина анітрохи не боїться українських воїнів, і цілком можливо вже не вперше заходить до них у гості, адже почуває себе поруч з ними дуже вільно.

При цьому і самі тварини поводяться досить спокійно і чемно.

У свою чергу українські воїни пообіцяли своїм новим друзям, що залишать їм щось смачненьке на своїй польовій кухні, якщо ті не порпатимуться у їхніх речах.

"Знову "бойові" кабани. Друзі, ми у вас в гостях. Ми перепрошуємо, але це наша кухня, друзі. Ми після себе поприбираємо, і вам щось залишимо", – каже до кабанів один із бійців.

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Раніше радник голови ОП Олексій Арестович розповів, що операція із захисту південних областей України провалилася через зраду "осіб, які ухвалювали рішення".

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