У Рівному 2-річний хлопчик ковтнув капсулу для прання

У Рівному в середу, 15 березня, 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання. Але медики швидко спрацювали і встигли врятувати дитину.

Маленький хлопчик проковтнув капсулу для прання / Fleecefrau / Wouter Ernsting / flickr.com

У Рівному дворічна дитина проковтнула хімічну капсулу, яка призначена для прання. Про це повідомляється на сторінці в Facebook "Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги".

Мати дитини після того, як помітила, що її син проковтнув капсулу, викликала медиків. Хлопчик був наляканий інциденту. І у нього з рота йшла рясна піна.

Пізніше лікарі встановили діагноз - отруєння і промили шлунок пацієнту.

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"Хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже через кілька годин 2-річного пацієнта відпустили додому. Про подію повідомлено поліцейським", - кажуть медики.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі в лікарню потрапила дитина, яка проковтнув шпильку, і вона опинилася в дихальних шляхах. Шпилька встигла підколотися до трахеї, що ускладнило її Витяг.

У Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину. Поки мати займалася домашніми справами, малюк проковтнув щонайменше 60 таблеток. Медики поставили йому діагноз "медикаментозне отруєння".

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