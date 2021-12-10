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Побили і закопали живцем: на Полтавщині чоловіки катували жінку через підозру у крадіжці собаки

10 грудня 2021, 16:17

Суд відправив усіх трьох за ґрати.

задержание арест
На Полтавщині чоловіки катували жінку, звинувативши її у крадіжці собаки / ua.depositphotos.com

У селищі Мар'янівка на Полтавщині троє чоловіків жорстоко катували жінку, звинувативши її у тому, що вона нібито викрала їхню німецьку вівчарку.

Подія сталася у березні 2020 року, тепер суд виніс вирок у цій справі, пише "Полтавська хвиля".

Чоловіки ввечері вирушили додому до односельчанки, захопивши з собою дерев'яну палицю та балончик зі сльозогінним газом. Вони забризкали їй очі з балончика, а потім почали бити.

"Опісля потерпілу головою занурювали до каструлі з водою, аж поки вона не почала задихатися. На цьому страждання жінки не закінчилися – чоловіки змусили вийти її на вулиці й прямувати на кладовище", – пише видання.

Чоловіки наказали своїй жертві копати собі яму на кладовищі, після цього змусили її туди залізти і засипали землею. Жінка вилізла з "могили" лише тоді, коли на навколо стало тихо – вона думала, що її кати уже пішли. Проте вони чекали на неї за сто метрів, і знову почали бити кулаками, ногами і палицею.

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Чоловіки ж своєї вини не визнають і кажуть, що жінку не били.

Суд, керуючись наявними доказами, визнав усіх трьох чоловіків винними у катуванні і відправив їх за ґрати на вісім, шість і п'ять років відповідно.

Нагадаємо, на Житомирщині підлітки катували кілька годин і кинули вмирати 17-річну подругу. Підлітки били дівчину цеглою і заливали горілкою.

Також раніше на Дніпропетровщині бандити в балаклавах напали на будинок фермера. Спочатку катували 67-річного чоловіка, щоб той віддав їм гроші, а в сусідній кімнаті душили його дружину. Згодом фермера вбили, а сейф відкрили за допомогою лома.

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