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Катували й змусили віддати біткоїни: у Києві співробітники СБУ викрали та вивезли в ліс чоловіка

14 сентября 2021, 11:26

7 біткоїнів станом на день і час транзакції коштували 80 тис. доларів.

Біткоіни
7 біткоіни станом на день і час транзакції коштували 80 тис. доларів. / Reuters

Керівникам кібердепартаменту СБУ оголосили підозру за фактом крадіжки криптовалюти, грабунку із застосуванням насильства, крадіжки людини та перевищення службових повноважень. Вони, ймовірно, вивезли в ліс підприємця з метою забрати у нього 7 біткойнів.

Зловмисники, "володіючи перевіреною інформацією, що підприємець має значні гроші, створили злочинну групу, в яку ввійшов керівний склад СБУ". Опісля, за інформацією Police Control Ukraine, вони вирішили викрасти криптовалюту в чоловіка.

Захоплення підприємця

Згідно з інформацією слідчих, інцидент стався ще в жовтні 2020 року. Тоді посеред дня в Києві, на вулиці Михайлівській чинні співробітники СБУ підбігли до підприємця, застосували до нього грубу фізичну силу та заштовхали його в салон Volkswagen

Далі співробітники СБУ забрали ключі від квартири і телефон підприємця. Після цього двоє зловмисників пішли у квартиру, а інші – тримали торговця криптовалютою. Силою і погрозами вони змусили його назвати пароль від телефону, поки їх напарники обчищали квартиру.

Тоді підприємця привезли в ліс поблизу Паркової дороги в Києві. Працівники катували чоловіка та наносили численні ушкодження тупими твердими предметами протягом 1,5 години.

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Бізнесмену висунули вимогу – передати їм 200 тисяч доларів, на що підприємець не погодився. Утримання продовжили в приміщенні Шевченківського управління поліції в Києві. Водночас факт арешту не фіксували офіційно.

З часом чоловік все ж таки погодився дати співробітникам СБУ 80 тисяч доларів і подзвонив дружині. Вона з електронного гаманця перевела їм 7 біткойнів, що було еквівалентно станом на день і час транзакції (сьогодні це було б 320 тис. доларів – Ред.)

На "затриманого" склали рапорт

Після виконання вимог СБУ, підозрюваний Волков В.С. (старший оперуповноважений) оформив рапорт про затримання людини на Майдані Незалежності о 23:30. У документі він зазначив, що той перебуває в розшуку і вимагає екстрадиції в Росію.

Співробітникам кібердепартаменту повідомили про підозри

Наприкінці серпня співробітникам кібердепартаменту СБУ повідомили про підозри за багатьма статтями.

  • заступнику начальника 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ;
  • начальнику відділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Управління СБУ в Сумській області;
  • старшому оперуповноваженому 3 відділу 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
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Затримання одного зі співробітників СБУ / Фото: ДБР

Проте при цьому слідство перевіряє причетність до скоєння злочину 8 співробітників СБУ.

У лютому 2021 року ДБР провело обшуки за місцями проживання фігурантів. Трьом висунуто звинувачення за пограбування з насильством, перевищення службових повноважень, вчинення злочину групою осіб і низку інших кримінальних статей. Їм загрожує до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше Главред вже писав, що Рада легалізувала віртуальні валюти в Україні. Планується, що закон дозволить власникам таких активів їх обмінювати і вносити в декларацію.

viber
СБУ киберполиция биткоїн
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