У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

У Дніпрі чоловік на ходу вистрибнув з автомобіля прямо на дорогу. У цей момент в нього було закривавлене обличчя. Виявилось, що це був автомобіль ТЦК та СП. У Дніпропетровському військкоматі розказали свою версію того, що сталося.
Інцидент стався ще 9 грудня цього року. У ТЦК зазначають, що чоловіка затримали поліцейські нібито за порушення правил військового обліку. Разом з військовослужбовцями РТЦК та СП його везли для складання протоколу про адміністративне правопорушення. У військкоматі не зазначили, куди саме везли чоловіка. При цьому там додали, що у затриманого "були характерні ознаки алкогольного сп'яніння".
У ТЦК заявляють, що чоловік нібито сам винен у численних порізах голови, рук та одягу.
"Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нині цей чоловік перебуває у розшуку. При цьому у ТЦК натякнули на те, що саме відео містить не повну інформацію і може бути "вкидом".
"Якщо ви зустрічаєте у мережі чергове відео про "зловживання" і "порушення прав" з боку ТЦК та СП – перевіряйте джерела і повноту інформації та не довіряйте "вкидам", які або самі є елементами ворожої пропаганди, або використовуються нею для інформаційно-психологічного впливу", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео про інцидент з ТЦК у Дніпрі:
Інцидент із "викурюванням" з авто - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня в мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді Київської області поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових даних.
У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону і принципам служби в ЗСУ. Відомо, що проводять перевірку і встановлюють причетних до цієї ситуації осіб.
Крім того, поліція Київської області почала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області.
Невдовзі водій розповів деталі. Водій категорично проти того, щоб у пресі називалося його прізвище.
Інші новини:
- ТЦК можуть мобілізовувати українців і без поліцейських - глава МВС
- "Ганебний випадок": Шмигаль - про інцидент із ТЦК у Вишгороді
- ДБР затримало скандального ексначальника Одеського обласного ТЦК на виході з СІЗО
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред