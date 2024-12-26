У крові випав з вікна машини: у ТЦК розказали свою версію інциденту у Дніпрі

У ТЦК заявляють, що чоловік нібито сам винен у своїх травмах.

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Чоловік у крові випав із машини ТЦК у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

У Дніпрі чоловік на ходу вистрибнув з автомобіля прямо на дорогу. У цей момент в нього було закривавлене обличчя. Виявилось, що це був автомобіль ТЦК та СП. У Дніпропетровському військкоматі розказали свою версію того, що сталося.

Інцидент стався ще 9 грудня цього року. У ТЦК зазначають, що чоловіка затримали поліцейські нібито за порушення правил військового обліку. Разом з військовослужбовцями РТЦК та СП його везли для складання протоколу про адміністративне правопорушення. У військкоматі не зазначили, куди саме везли чоловіка. При цьому там додали, що у затриманого "були характерні ознаки алкогольного сп'яніння".

У ТЦК заявляють, що чоловік нібито сам винен у численних порізах голови, рук та одягу.

відео дня

"Коли даний громадян почув від військовослужбовців, що його очікує відповідальність за порушення правил військового обліку та правовий нігілізм, він намагався спочатку зламати двері і вистрибнути на повному ходу. Оскільки двері відчинити в даного громадянина не вийшло, він вибив вікно автомобіля і почав на ходу вилазити на проїжджу частину. Через свої неадекватні дії даний громадянин дістав численні порізи о скло голови, рук, одягу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині цей чоловік перебуває у розшуку. При цьому у ТЦК натякнули на те, що саме відео містить не повну інформацію і може бути "вкидом".

"Якщо ви зустрічаєте у мережі чергове відео про "зловживання" і "порушення прав" з боку ТЦК та СП – перевіряйте джерела і повноту інформації та не довіряйте "вкидам", які або самі є елементами ворожої пропаганди, або використовуються нею для інформаційно-психологічного впливу", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео про інцидент з ТЦК у Дніпрі:

Чоловік у крові випав із машини ТЦК у Дніпрі / фото: скриншот

Інцидент із "викурюванням" з авто - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 19 грудня в мережі розлетілося скандальне відео. На ньому у Вишгороді Київської області поліцейські та люди у військовій формі намагалися змусити чоловіка вийти з машини для перевірки військово-облікових даних.

У Міністерстві оборони України заявили, що такі дії суперечать закону і принципам служби в ЗСУ. Відомо, що проводять перевірку і встановлюють причетних до цієї ситуації осіб.

Крім того, поліція Київської області почала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді. Там акцентували на тому, що працівники поліції, зафіксовані на відео, несли службу у складі групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції Київської області.

Невдовзі водій розповів деталі. Водій категорично проти того, щоб у пресі називалося його прізвище.

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