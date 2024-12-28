Працівник ТЦК кулаком розтрощив скло в авто після наїзду: деталі інциденту на Київщині

На Київщині водій відмовився показувати документи та наїхав на працівника ТЦК, розповіли поліцейські.

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У Київській області стався конфлікт на блокпості за участі ТЦК / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

У Київській області на блокпості стався конфлікт між ТЦК та чоловіком

Водій намагався поїхати і наїхав на працівника ТЦК, той розтрощив лобове скло

Водій втік з місця події, а потерпілий звернувся до лікарні

У Київській області на одному з блокпостів стався інцидент за участі ТЦК. Під час перевірки військово-облікових документів між працівником ТЦК та водієм автомобіля виник конфлікт. Про це повідомила поліція Київської області.

На відеозаписі, який поширився в Мережі видно, як чоловік сідає в машину, заявляючи, що він "не затриманий" і збирається поїхати. Військовий ТЦК наказав зупинити авто, але водій продовжив рух, після чого військовий вдарив кулаком по лобовому склу.

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За даними правоохоронців, під час перевірки водій відмовився надати документи, що підтверджують його особу. Після цього він продовжив рух автомобілем, при цьому здійснив наїзд на працівника ТЦК. У відповідь на це працівник ТЦК вдарив кулаком по лобовому склу транспортного засобу.

"Водій з місця події втік. Потерпілий звернувся до лікарні, де йому було надано необхідну допомогу", - зазначили поліцейські.

За фактом інциденту в столичному регіоні поліція розпочала службове розслідування.

Інциденти з ТЦК - останні новини

Нагадаємо, 9 грудня у Дніпрі чоловік вистрибнув з автомобіля ТЦК на ходу, маючи закривавлене обличчя. За версією військкомату, чоловіка затримали за порушення військового обліку і везли для складання протоколу. У ТЦК стверджують, що затриманий намагався втекти, спочатку ламаючи двері, а потім вибивши вікно автомобіля, чим і отримав порізи. Наразі чоловік перебуває в розшуку.

Також 19 грудня в Мережі з'явилося відео, на якому поліцейські та військові у Вишгороді Київської області "викурюванням" намагаються змусити чоловіка вийти з автомобіля для перевірки військово-облікових даних. У відповідь на інцидент Міністерство оборони України заявило, що такі дії суперечать закону, а поліція Київської області розпочала службове розслідування.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Міністерство оборони негайно реагує на подібні випадки. Також перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомив, що проводиться розслідування цього інциденту.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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