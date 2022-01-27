"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службі

Солдат розстріляв вартових у Дніпрі / соцмережі

Односельці та знайомі солдата Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, шоковані трагедією.

Журналісти дізналися, що хлопець був спокійним і ввічливим, але напередодні поскаржився на "дідівщину" у своєму підрозділі, повідомляє Telegram-канал "Политика страны".

Артемій не був конфліктним

"Хлопчик акуратний був завжди, чистюля. Одяг хоч і не нова, але чиста і випрасувана. Ввічливий дуже, вітався, ніколи ні з ким з однолітків не конфліктував, не сварився, не бився. Але він взагалі тримався стороною хлопчаків, ні в яких витівках не брав участь", - розповіла мешканка села Ганна Григорівна.

Колишні Одногрупники Рябчука згадують, що він не був відмінником, але вчився добре. За професією агронома хлопець працювати не пішов, хоч були пропозиції. Артемій Рябчук не пив і не курив.

читайте також"Вирішив, що Він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який вбив товаришів по службі в Дніпрі, знайшли пояснення"У групі він особливо ні з ким не контактував. Спілкувався дружелюбно, але тримався осторонь. У нього навіть дівчини не було", - зізнався його одногрупник Андрій.

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Служив кілька місяців

Рябчука призвали на строкову службу восени 2021 року. На момент скоєння злочину солдат прослужив близько пів року.

"Раніше Артемій Рябчук скаржився командирам на нестатутні відносини в його підрозділі – солдати-контрактники б'ють строковиків і змушують їх виконувати найбруднішу роботу за себе", - йдеться в повідомленні.

"Полетіли голови"

Командувач Нацгвардією Микола Балан подав у відставку після розстрілу нацгвардійцем 5 товаришів по службі в Дніпрі

Про це він сам повідомив на брифінгу.Також відсторонено командування полку, в якому стався трагічний інцидент.

"Не дуже тягне на жертву"

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що зараз в соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій ряд авторів думок називають Артема Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 осіб, жертвою нестатутних відносин, але в таку версію він не вірить.

"Безумовно і в Національній гвардії та правоохоронними органами буде проведено детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій. Але, як на мене, Артем жорсткий самозакоханий вбивця з можливо психічними відхиленнями. Нагадаю, що серед жертв Рябчука є, в тому числі дві жінки. Одна з яких була йому взагалі не знайома, а ряд його товаришів по службі просто спали. Сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже то тягне на жертву", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Радник глави МВС також зазначив, що у солдата була можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він піддається переслідуванням, або командиру свого командира.

ДБР розглядає кілька версій

Державне бюро розслідувань вже порушило справу за трьома статтями: ст.115 (вбивство), ст. 408 (дезертирство) і ст. 410 (викрадення і привласнення зброї і боєприпасів).

читайте також"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на ПівденмашіЗараз в ДБР перевіряють психічний стан стрілка і мотиви.

"Слідчі розглядають кілька версій цієї трагедії, серед них - нестатутні стосунки. Інформація про знущання над військовослужбовцем, яке сам стрілець називає мотивом злочину, перевіряється", - розповіла спікер ДБР під час брифінгу.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.

В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.