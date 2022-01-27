УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службі

27 січня 2022, 18:00

Рябчука призвали на строкову службу восени 2021 року. На момент скоєння злочину солдат прослужив близько пів року.

false
Солдат розстріляв вартових у Дніпрі / соцмережі

Односельці та знайомі солдата Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі в Дніпрі, шоковані трагедією.

Журналісти дізналися, що хлопець був спокійним і ввічливим, але напередодні поскаржився на "дідівщину" у своєму підрозділі, повідомляє Telegram-канал "Политика страны".

Артемій не був конфліктним

"Хлопчик акуратний був завжди, чистюля. Одяг хоч і не нова, але чиста і випрасувана. Ввічливий дуже, вітався, ніколи ні з ким з однолітків не конфліктував, не сварився, не бився. Але він взагалі тримався стороною хлопчаків, ні в яких витівках не брав участь", - розповіла мешканка села Ганна Григорівна.

Колишні Одногрупники Рябчука згадують, що він не був відмінником, але вчився добре. За професією агронома хлопець працювати не пішов, хоч були пропозиції. Артемій Рябчук не пив і не курив.

читайте також"Вирішив, що Він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який вбив товаришів по службі в Дніпрі, знайшли пояснення"У групі він особливо ні з ким не контактував. Спілкувався дружелюбно, але тримався осторонь. У нього навіть дівчини не було", - зізнався його одногрупник Андрій.

Реклама

Служив кілька місяців

Рябчука призвали на строкову службу восени 2021 року. На момент скоєння злочину солдат прослужив близько пів року.

"Раніше Артемій Рябчук скаржився командирам на нестатутні відносини в його підрозділі – солдати-контрактники б'ють строковиків і змушують їх виконувати найбруднішу роботу за себе", - йдеться в повідомленні.

"Полетіли голови"

Командувач Нацгвардією Микола Балан подав у відставку після розстрілу нацгвардійцем 5 товаришів по службі в Дніпрі

Про це він сам повідомив на брифінгу.Також відсторонено командування полку, в якому стався трагічний інцидент.

"Не дуже тягне на жертву"

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що зараз в соціальних мережах розгорнулася дискусія, в якій ряд авторів думок називають Артема Рябчука, який холоднокровно розстріляв 10 осіб, жертвою нестатутних відносин, але в таку версію він не вірить.

"Безумовно і в Національній гвардії та правоохоронними органами буде проведено детальне розслідування цієї трагедії з похвилинним відновленням перебігу подій. Але, як на мене, Артем жорсткий самозакоханий вбивця з можливо психічними відхиленнями. Нагадаю, що серед жертв Рябчука є, в тому числі дві жінки. Одна з яких була йому взагалі не знайома, а ряд його товаришів по службі просто спали. Сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кг не дуже то тягне на жертву", - написав Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Радник глави МВС також зазначив, що у солдата була можливість доповісти своєму безпосередньому командиру про те, що він піддається переслідуванням, або командиру свого командира.

ДБР розглядає кілька версій

Державне бюро розслідувань вже порушило справу за трьома статтями: ст.115 (вбивство), ст. 408 (дезертирство) і ст. 410 (викрадення і привласнення зброї і боєприпасів).

читайте також"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на ПівденмашіЗараз в ДБР перевіряють психічний стан стрілка і мотиви.

"Слідчі розглядають кілька версій цієї трагедії, серед них - нестатутні стосунки. Інформація про знущання над військовослужбовцем, яке сам стрілець називає мотивом злочину, перевіряється", - розповіла спікер ДБР під час брифінгу.

Розстріл у Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.

В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Автор: Сергій Кущ
viber
новини Дніпра Нацгвардия расстрел
Зараз ви переглядаєте новину «"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік ТиграЩедрі подарунки долі, щастя в любові і успіх в грошах: улюбленці удачі за гороскопом в рік Тигра Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаГороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удача Достаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороноюДостаток і грошове благополуччя: знаки, яких в 2022 році неприємності обійдуть стороною День Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела ТетяниДень Тетяни: привітання, картинки і душевні листівки в день ангела Тетяни
18:13

Бійня на Південмаші: як все відбувалося і мотиви 20-річного нацгвардійця-вбивці

18:07

Фінансова удача, достаток і благополуччя: названі самі грошові дні лютого 2022 за місячним календаремВідео

18:00

"Був ввічливим і чистюлею, але не тягне на жертву": все про солдата-строковика, який розстріляв товаришів по службіВідео

17:55

Світ навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єриВідео

17:54

Зеленський терміново проведе розмову з Байденом: що обговорюватимутьВідео

Реклама
17:26

Загрожує довічний термін: нацгвардійцю повідомили про підозруВідео

17:05

Гороскоп на лютий 2022 року для Раків: почнеться смуга везіння, астролог назвала датуВідео

17:03

Україна розраховує на фінансову підтримку від Франції

17:00

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

16:58

"Чергове однооке фото": Галкін показав Аллу Пугачову з несподіваного ракурсу

16:47

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

16:42

Українців готують до нового локадуна: названо причини та терміниВідео

16:18

Який симптом поширеного раку проявляється після прийому їжі - відповідь вчених

16:11

"Військ стає все більше": Кулеба пояснив, чому Росія не наступає на УкраїнуВідео

16:08

Боксерка з модельною зовнішністю Авріл Маті відправила фанатів в нокаут ідеальним тілом в бікіні

15:51

Під 40 гривень за літр бензину: в Україні підскочили ціни на АЗСВідео

15:33

В Україну йде потужний циклон MarieВідео

15:31

Як зняти обручку з пальця: 7 швидких способів

15:22

"Вирішив, що він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який убив товаришів в Дніпрі, знайшли поясненняВідео

15:21

"60-70 тисяч хворих на добу": у "Слузі народу" дали прогноз щодо нової хвилі коронавірусу

Реклама
15:09

Ідеальні млинці на Масляну 2022 для залучення удачі: неймовірно простий рецептВідео

14:57

Ні в чому не кається: боєць НГУ дав перші свідчення після розстрілу людейВідео

14:36

Метінвест за рік витратив 17 мільярдів на оновлення підприємств у Кривому РозіФото

14:29

Ціни на опалення злетять до 40 гривень: кому і коли світить подорожчанняВідео

14:28

Курс гривні до долара обвалився до семирічного мінімуму: такого не було з 2015 рокуВідео

14:17

Помер Морган Стівенс - зірка серіалів Район Мелроуз і Крутий Вокер

14:15

Гороскоп на лютий 2022 для всіх знаків Зодіаку: Ракам - гроші, Левам - успіх в любові, Стрільцям - витратиВідео

14:00

Стрілянина у Дніпрі: що спонукає військових нападати на товаришів по службіПогляд

13:55

"Орала, принижувала і лупила по голові": на Закарпатті скандал з вчителькою, яка побила учняВідео

13:54

Був свідком загибелі: нові деталі про бійця НГУ, який влаштував бійню в ДніпріВідео

13:47

Українцям озвучили вартість газу в лютому: ціну знизила тільки одна компаніяВідео

13:03

"Ось такий має бути настрій!": Горбунов показав смішний кадр зі зйомок вокальних боїв Голосу країни

13:00

Гороскоп на завтра, 28 січня 2022: Левам – неймовірні зміни, Рибам - плітки заздрісниківВідео

12:57

"На людей глибоко плювати": українці шоковані роботою банкоматів ПриватБанку

12:57

"Я вистрілив їй в голову": нацгвардієць Рябчук розповів, як вбивав людей на ПівденмашіВідео

12:46

Як правильно зберігати моркву, щоб вона не втратила свою користь - дієві способи

12:31

"За антиукраїнську пропаганду": ЗМІ розповіли, як СБУ готує санкції проти каналу"НАШ"

12:18

Україна залучає Францію до стратегічних проєктів "Великого будівництва"

12:11

Сім'я була віруючою: що відомо про рідних солдата, який влаштував розстріл військових на ПівденмашіВідео

11:57

Кривавий розстріл у Дніпрі: бійця НГУ могли цькувати товариші по службі - що відомоВідео

Реклама
11:46

Антибіотики в Україні продадуть тільки за електронним рецептом: терміни та умовиВідео

11:43

Зірка фільму Один вдома, 41-річний Маколей Калкін одружується на матері своєї дитини Бренді Сонг

11:27

Дзеркальні дати 2022 року: які дні принесуть удачу і здійснення бажаньВідео

11:05

Випустив три кулі впритул, дівчина втратила багато крові: у МВС розповіли про постраждалих у ДніпріВідео

10:54

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:47

25 гривень за поїздку: киянам світить рекордне подорожчання проїзду в маршруткахВідео

10:39

ОГП зобов’язав Малюську розірвати співпрацю з компаніями колишнього СБУшника Кміта, який монопольно годує в’язнів неякісними продуктами

10:27

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: всі постраждалі у важкому стані, їх оперуютьВідео

10:14

"Прибрати целюліт і відбілити анус": пластичний хірург розповів, які операції роблять політики в РФ

09:50

Дієтолог назвала найкращу спецію для здоров'я печінки й роботи кишківника

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти