"Через РФ світ занурюється в хаос": Подоляк відреагував на події в Ізраїлі

Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав Москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".

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Михайло Подоляк відреагував на атаку ХАМАС на Ізраїль / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що конфлікт в Ізраїлі та масовані ракетні удари є результатом того, що країна-агресор Росія руйнує глобальну безпеку.

"Наслідки. Все, що Росія робить в Україні, — це руйнування глобальної безпеки, глобальних правил, глобальних угод. Як наслідок, світ занурюється в хаос, а терористичні спільноти починають поводитися більш зухвало, агресивно і навіть оголошувати війни цілим країнам", — написав він у Twitter.

Подоляк назвав Москву "ключовим спонсором глобального тероризму та автором краху міжнародного права".

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За його словами, лише поразка Росії зможе повернути мир до стабільності.

"Розв‘язання проблеми (якщо, звичайно, ми хочемо повернутися до передбачуваності й стабільності) лише одне: різке прискорення поразки Росії. Як ключового спонсора глобального тероризму і як автора умисного краху міжнародного права", - написав радник глави ОП.

Зеленський відреагував на атаку на Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Ізраїлі. За його словами, не можна давати жодного шансу терору, оскільки він є злочином не просто проти однієї країни або її конкретних жертв, а проти людяності як такої та всього світу.

"Хто б не використовував терор, це злочин проти світу. Хто б не спонсорував терор, це злочин проти світу. Світ повинен бути об'єднаний і солідарний, щоб терор ніколи та ніде не намагався підкорити або зламати життя", - йдеться у повідомленні.

Український лідер також підкреслив, що право Ізраїлю на захист не підлягає сумніву.

"Всі обставини цієї терористичної атаки повинні бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу і допоміг його організації", - вважає Зеленський.

Що відбувається в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня Ізраїль накрив масований ракетний удар з боку Сектора Гази. Сигнали тривоги лунали в багатьох містах країни, зокрема, в Тель-Авіві та Єрусалимі.

"Терористична організація ХАМАС почала масований ракетний обстріл з Сектора Гази по території Ізраїлю. У кількох місцях терористи проникли на ізраїльську територію", — заявила пресслужба ізраїльської армії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звернувся до населення країни і заявив, що розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів.

"Це не операція, не ескалація — це війна. ХАМАС заплатить за неї безпрецедентну ціну", - сказав він.

Всі подробиці атаки на Ізраїль читайте в матеріалі: Ізраїль у вогні, багато вбитих: всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війни.

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