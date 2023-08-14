'Дуже ганебно': посол жорстко пройшовся по Ізраїлю через ставлення до українців

ЗМІ повідомляли, що українська влада розгнівана проросійською позицією Ізраїля і готова "викинути" країну з "Рамштайну".

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Посольство України не може нічого вдіяти з депортаціями українців в Ізраїлі / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив, що Україна розглядає тимчасове зупинення безвізу з країною, зокрема, через складність гарантувати безпеку паломникам до Умані і зростання випадків депортації українців.

Як розповів Корнійчук в інтерв'ю Радіо Свобода, 10% громадян України, переважно жінок і дітей, "розвертають" додому після співбесіди без пояснення причин.

"Збільшилась кількість громадян, яких депортують. Виглядає це, на жаль, дуже ганебно. І посольство тут нічого зробити не може. Фактично у будь-якого громадянина, який приїхав до Ізраїлю, цей паспорт відбирають, садять в окрему кімнату. Він очікує співбесіди мінімум 5-10 годин. 10% громадян після цього розвертають (як правило, жінок і дітей) і депортують з країни без пояснення причин", - сказав він.

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Посол також нагадав, що Ізраїль в односторонньому порядку запровадив елекронні візи, тому Україні довелося звертатися до Верховного суду.

"Але статистика була 2-4% (відмов - Главред), зараз вже 10%. Ми пояснюємо громадянам ризики того, що їх можуть не впустити. Потім ми можемо дуже мало зробити як посольство. Занепокоєння є. Розглядається питання вищим політичним керівництвом (не МЗС), тому щось коментувати з цього приводу я не можу", - висловився Корнійчук.

Україна просить вигнати Ізраїль з "Рамштайну"

Напередодні видання Kyiv Post, посилаючись на джерела в РНБО, повідомило про намір Києва вигнати Ізраїль з кола учасників "Рамштайну", а також скасування з ним безвізового режиму через проросійську позицію вищого керівництва цієї країни.

Стверджувалося, що влада Ізраїлю ніколи не надавала Україні жодної реальної допомоги. Понад те, Україна вважає "реальною небезпекою" те, що інформація, яка обговорювалася на зустрічах у Рамштайні за участі Ізраїля, "ймовірно, потрапить у володіння держави-агресора".

Ізраїль веде помірковану і стриману політику щодо України, не засуджуючи особливо режим Путіна за розпочату агресію. А проте з початку повномасштабної війни уряд Ізраїля погодився прихистити біженців, також країна допомогає лікувати українських захисників.

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