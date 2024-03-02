З руїн дістали тіла мами з малюком: Зеленський відреагував на удар РФ по Одесі

Володимир Зеленський закликав західних партнерів до прискорення постачання систем ППО для України.

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В Одесі розбирають завали на місці удару дрона по багатоповерхівці / ДСНС

Кількість загиблих унаслідок влучання дроном у житловий будинок в Одесі минулої ночі зросла до 7, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Щойно рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. Емоції, які не передати словами. Мої співчуття родичам загиблих... Уже семеро людей загинули внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці", - написав він у Telegram.

Клименко зазначив, що пошуково-рятувальна операція "не зупинялася ні на хвилину і триватиме, поки не переконаємося, що більше нікого під завалами немає".

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Зеленський відреагував на трагедію в Одесі

Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів до прискорення постачання систем ППО для України, оскільки їхнє затягування призводить до загибелі людей унаслідок російських повітряних атак.

"Світ знає, що можна протиставити терору. У світу достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що Україна не просила нічого більше, ніж потрібно.

"А коли життя губиться, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. З цим неможливо погодитися. І буде неможливо забути - це пам'ятатиме світ", - наголосив президент.

Зеленський додав, що "російський терор має програти. Це важливо. Немає нічого, що вони в Москві визнають, крім сили. Отже, має бути більше нашої сили. І єдність. Єдності світу. Єдності тут, у нас, в Україні".

"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може. Це терор, метою якого є виключно знищення життів, виключно залякування людей", - додав він.

Також президент зазначив, що в Одесі триває рятувальна операція. Наразі ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати.

Дивіться відео - президент відреагував на удар РФ по Одесі:

/ Скриншот

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

У ніч на 2 березня російські окупанти атакували Одесу дронами. Один із них влучив у дев'ятиповерхову будівлю спального району.

Унаслідок атаки зруйновано 18 квартир дев'ятиповерхового житлового будинку.

За попередніми даними, постраждали 8 осіб, із них одна дитина. Чотирьох жителів вдалося врятувати. Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що Силам ППО вдалося знищити 14 "Шахедів". Крім того, захисники неба відправили у вічний політ ще один ворожий літак Су-34.

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