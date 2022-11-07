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Іскандери закінчуються: РФ планує бити по Україні потужними іранськими ракетами

7 листопада 2022, 11:44

Завдаючи ударів по Україні, країна-терорист використовувала близько 80 відсотків сучасних ракет.

Іскандер, Zolfaghar
Крім Іскандерів РФ планує застосовувати проти України ракети Zolfaghar / Tasnim News , mil.ru

У Росії залишилося всього 120 ракетних комплексів Іскандер, при цьому близько 80 відсотків сучасних ракет вже використано.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький виданню The Economist, повідомляє ГУР.

"Завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, країна-терорист використовувала близько 80 відсотків сучасних ракет", — йдеться в повідомленні.

Постачання іранських ракет у РФ

За словами Вадима Скібіцького, військовій розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети.

Іранські ракети Fateh-110 і Zolfaghar можуть відправити по повітрю в Крим і морем в російські порти на Каспійському морі. "Ми знаємо, що домовленості вже досягнуті", – заявив представник ГУР МО України.

Іскандери закінчуються: РФ планує бити по Україні потужними іранськими ракетами

Постачання іранського озброєння РФ

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, що вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

"Мені здається, що необхідно не просто санкції, або ембарго вводити, мені здається, що можна було б наносити конкретні удари по виробництву дронів і балістичних ракет і т. д. не може така держава безкарно це робити далі", — відзначив він в ефірі телемарафону.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

Читайте більше:

ракета ГУР новини Ірану війна Росії та України
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