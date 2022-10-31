"IRIS-T відпрацювала на 100%": у ЗСУ розкрили деталі "полювання" на ракети РФ

Iris-T ефективно збиває крилаті ракети РФ / УНІАН, Diehl Defence

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли подробиці про відбиття ракетного удару РФ по цивільній інфраструктурі України в понеділок, 31 жовтня.

Як підкреслив прес-секретар Повітряних сил Юрій Ігнат, в ході відбиття ракетної атаки РФ з найкращого боку проявила себе поставлена раніше Німеччиною система протиракетної оборони IRIS-T. про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Представник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-Т відпрацював зі 100% результатом.

"Ми просимо і продовжуємо закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті кошти, які ми вже озвучили, IRIS-Т потрібно більше. Працює і сьогодні працювала ця система, і працювала зі 100% результатом. І ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво", — зазначив він.

При цьому Ігнат додав, що найближчим часом в Україні з'явиться система ППО NASAMS.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

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