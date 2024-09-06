У Байдена готуються до перезавантаження відносин США та Росії - The Economist

Останніми місяцями у США висловлювалися про нові причини стримування України ударів по РФ.

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Які відносини між США та РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Західні аналітики повідомили, що останніми місяцями США висловлювали усе нові причини обмеження для Ураїни на використання американської зброї проти цілей у країні-агресорці Росії.

За припущеннями джерел, адміністрація Джо Байдена не хоче поставити під загрозу "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому.

У статті The Economist йдеться, що розчарування України зростає з кожним днем через обмеження, які адміністрація Байдена наклала на використання американської зброї проти цілей у Росії. Коли Росія протягом двох днів минулого тижня запускала потужні ракети та безпілотники по містах та енергетичній інфраструктурі, міністр оборони України Рустем Умєров та очільник ОПУ Андрій Єрмак перебували у Вашингтоні, щоб змінити політику США.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Їхня місія є прямою відповіддю на мінливі виправдання Пентагону та посадових осіб, відповідальних за нацбезпеку, щодо того, чому обмеження мають залишатися в силі, тоді як інші нібито червоні лінії стали розмитими до точки невидимості.

Загальну заборону на ураження цілей у Росії, наприклад, було скасовано у травні, коли Україну повідомили, що вона може завдати тривалих ударів російським військам, які з іншого боку кордону готуються атакувати Харків. Коли місяць тому українці зайшли на Курщину, вони взяли з собою ракетні батареї HIMARS, які були розгорнуті проти російських військ. Заперечень з боку адміністрації Байдена не було.

Причиною, через яку раніше Україні не дозволяли використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалаційну відповідь з боку Кремля, яка зрештою призведе до заподіяння ще більшої шкоди Україні та навіть може призвести до того, що Росія вдасться до застосування ядерної зброї. Однак це виправдання стає дедалі натягнутішим.

Останніми місяцями висловлювалися нові причини стримування України. Неназвані чиновники припустили, що адміністрація Байдена не хоче поставити під загрозу "перезавантаження" відносин із Москвою в майбутньому. Інші офіційні особи стверджують, що якщо дозволити Україні використовувати ATACMS - систему більшого радіусу дії, ніж HIMARS, – проти цілей у Росії, це не змінить стратегічної картини, оскільки американські ракети, наявні в України, не забезпечують такої дальності.

Росія перемістила більшість своїх літаків, які використовувалися для запуску потужних авіабомб, на аеродроми за межі радіусу дії ракети ATACMS.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

Крім того, адміністрація Байдена заборонила Британії та Франції дозволяти Україні застосовувати Storm Shadow/SCALF за межами української території.

Нагадаємо, що у США анонсували новий пакет для України. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосить у п'ятницю про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки. Цей пакет військової допомоги збільшить можливості задовольняти потреби України.

Джо Байден уперше прокоментував операцію ЗСУ на Курщині. Президент США заявив, що наступ українських військових на території Курської області створює серйозну дилему для російського диктатора Володимира Путіна.

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