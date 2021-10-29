Інфекціоніст пояснив, коли при підозрі на COVID-19 обов'язково потрібно здати ПЛР-тест

Інфекціоніст пояснив, обов'язково потрібно здати ПЛР-тест / УНІАН

Якщо у людини спостерігається лихоманка, кашель, нежить, грипозний стан і він при цьому до того був в контакті з людьми, у яких діагностував COVID-19, то йому неодмінно потрібно здавати ПЛР-тест. Про це відомий львівський лікар-інфекціоніст Михайло Річняк розповів в інтерв'ю Главреду.

"Якщо хтось із знайомих або сім'ї мають "корону", Ви були в контакті з людьми і у вас з'явилися симптоми, а саме лихоманка, кашель, нежить, грипозний стан, то тоді необхідно обов'язково здати ПЛР-тест. Однак зараз часто буває і таке, що у людини немає ніяких симптомів, він в паніці біжить здавати ПЛР, у нього нічого не виявляють, а тільки через п'ять-шість днів починаються симптоми, тому що вони були в контакті з короною. Відповідно, тести доводиться здавати по два-три рази", - говорить він.

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Нагадаємо, раніше Ричняк говорив, що вакциновані люди практично не хворіють коронавірусом вдруге, але якщо все ж заразилися вдруге, то переносять хворобу набагато легше.

"У нас було всього кілька таких випадків, буквально пару чоловік з тисячі, коли вакциновані люди хворіли вдруге коронавірусом з пневмонією. Перші рази були важчими, набагато важчими-люди були кисневозалежними, але вдруге протягом року перехворіли вже значно легше", - зазначив він.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Михайлом Річняком.