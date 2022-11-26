Інакше не діставали: ЗСУ обстрілювали окупантів на Зміїному з САУ Caesar, підпливаючи на баржах – NYT

ЗСУ обстрілювали окупантів на Зміїному з САУ Caesar/ УНІАН, Вікіпедія

Коли острів Зміїний був окупований росіянами, українським військовим довелося вдаватися до хитрощів, щоб діставати там ворога. Так, вони встановлювали самохідні артилерійські установки Caesar на баржі, щоб підпливати поближче до острова.

Позиції українських воїнів були розташовані за 50 кілометрів від Зміїного, а САУ Caesar має 40-кілометровий радіус дії. Про це пише The New York Times.

Тому захисники України встановили самохідні артилерійські установки на баржі і відбуксирували їх на відстань 10 кілометрів від берега.

Опинившись на відстані 40 кілометрів від Зміїного, захисники України мали змогу звідти вести обстріл по позиціях окупантів, які захопили український острів.

Раніше прикордонник зі Зміїного розповів, як захисники потрапили у полон до російських загарбників. Коли захисники острова Зміїний зрозуміли, що "щось" готується з боку РФ, всіх підняли за тривогою.

Нагадаємо, загинув військовослужбовець Збройних сил України, який підняв державний прапор на острові Зміїний після його звільнення. З ним попрощалися в суботу, 22 жовтня. Загиблого військового звуть Олег. На відео з острова Зміїний він йде з прапором України. За словами його побратима, дії Олега заслуговують великої поваги.

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