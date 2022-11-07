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"Ми ще не знали, що це уже війна": прикордонник зі Зміїного розповів, як захисники потрапили у полон

7 листопада 2022, 23:20

Коли захисники острова Зміїний зрозуміли, що "щось" готується з боку РФ, всіх підняли за тривогою.

'Ми ще не знали, що це уже війна': прикордонник зі Зміїного розповів, як захисники потрапили у полон
На Зміїному перебувало 80 оборонців / Колаж: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Війна прийшла на острів Зміїний близько третьої ночі 24 лютого голосом російського військового корабля. Щоправда, це було не те відоме на весь світ звернення до захисників Зміїного.

Про це розповів керівник прикордонної застави на Зміїному Богдан Гоцький у розмові з виданням УП.

"Приблизно о третій годині ночі один із підлеглих доповів, що почув переговори російського військового корабля з цивільним судном, яке прямувало в напрямку острова. Росіяни заявили, що район Зміїного замінований і запропонували змінити маршрут. Тобто вони перекривали маршрути руху для цивільних кораблів. Ми ще не знали, що це уже війна, але зрозуміли, що є небезпека", - пригадує Гоцький.

За його словами, тоді на Зміїному перебувало 80 оборонців: близько 30 прикордонників, трохи більше 40 морпіхів 35-ої бригади, кілька бійців Сухопутних військ та Військово-повітряних сил. Перебували там і цивільні люди: начальник маяка, його помічник, кілька комунальників тощо.

Як зазначив Гоцький, коли зрозуміли, що "щось" готується з боку РФ, всіх підняли за тривогою.

"Тому всім роздали озброєння і розставили на позиції. Правда, у нас же яке озброєння: нічого важкого не було, так – "стрілкотня", зенітка і все", - розповів він.

О 6 ранку росіяни почали словесний "штурм" захисників Зміїного - зверталися до них та закликали здатися, зв'язавшись за допомогою "16 каналу" - міжнародного відкритому каналу зв'язку для суден.

Ніхто із захисників Зміїного на жодні угоди йти не збирався. Але атмосфера на острові в один момент зробилася дуже гнітюча.

Після трьох годин умовлянь, росіяни перейшли до залякувань. Українських захисників лякали "знищенням", якщо вони не погодяться на співпрацю. Тоді ж на горизонті з'явилося патрульне судно "Василь Биков", а згодом до нього приєднався сумнозвісний крейсер "Москва".

Майже одразу після прибуття вогонь відкрив "Василь Биков", однак снаряди не долетіли і впали в море. Коли й це не подіяло на українців, росіяни почали авіанальоти на острів, використовуючи Су-27 і Су-34.

Жертв після обстрілів не було. Проте атмосфера на острові була гнітючою, тому вся лють оборонців Зміїного виплеснулась у відоме "послання" російському військовому кораблю.

Після чергового обстрілу, десь за годину після того, як "Москва" була послана, з островом зник зв'язок, а кораблі з російськими десантниками захопили Зміїний. Увесь гарнізон і цивільні з острова потрапили в полон.

Звільнення острова Зміїний

30 червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти залишили острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі Зміїного. Правда, в РФ це називають "кроком доброї волі" і стверджують, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив дані про те, що російські окупанти залишили Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний в Чорному морі офіційно підняли прапор України.

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