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Імунолог вказав на головну "підступність" колективного імунітету при COVID-19

27 листопада 2021, 15:47

Імунолог підкреслив, що природний імунітет і поствакцинальний не варто порівнювати за силою, бо це не один вектор.

карантин, коронавірус
Імунолог вказав на головну "підступність" колективного імунітету при COVID-19 / УНІАН

Природний і поствакцинальний імунітет не можна порівнювати. Це як бронежилет і каска - для захисту краще мати і те, й інше, розповів імунолог Борис Донський. Водночас він зазначив, що чим більше буде імунізовано населення, тим швидше коронавірус стане сезонним захворюванням, як ГРВІ.

"Уже в більшості країн, які масово прищепили своє населення, на цьому етапі це вже сезонна ГРВІ. Багато інфікуються, проте мало людей помирають. Тобто прийнятно, як для типової сезонної ГРВІ", - пояснив імунолог в ефірі на Апостроф TV .

Він також повідав, в чому підступність цього колективного імунітету.

"Для багатьох інфекцій колективний імунітет захищає і тих, хто зробив щеплення, і тих, хто не зробив. Тут же індивідуальне щеплення захищає саме вас. Ви можете бути носієм, тому ті, хто не зробив щеплення, не будуть нами захищені, навіть якщо нас буде 90%. Все одно щеплення в цьому випадку захищає індивідуально", - сказала Донський.

Імунолог підкреслив, що природний імунітет і поствакцинальний не варто порівнювати за силою, бо це не один вектор.

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"Я б так пояснив, це як бронежилет і каска - що вам буде корисніше? Дивлячись, з чим ви зіткнетеся. Звичайно краще мати і бронежилет, і каску. Але індивідуально в обох випадках ви отримаєте певний захист. І ті, хто хворів, і ті, хто вакцинувався, на жаль, можуть ще раз перехворіти. Але зазвичай перебіг хвороби буде набагато легший і смертність буде дуже низька. Кращий варіант - це взяти і каску, і бронежилет. Після хвороби можна зробити хоча б одне бустерне щеплення, і ви будете захищені з обох боків. У природної форми захисту є свої плюси, але тільки тоді, коли ви його сформували. Це знаєте, як ви вчили хімію, ви її скільки пам'ятатимете? Дивлячись, в якому обсязі. Так і природна резистентність - вона вас захищатиме, але дивлячись, яку ви дозу вірусу схопите і коли", - підсумував він.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не виключено новий спалах захворюваності на коронавірус. За його словами, попри те, що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах.

Відомий лікар Євген Комаровський розповів про основні помилки під час лікування коронавірусу. За його словами, прийом антибіотиків і гормональних препаратів за легкого перебігу COVID-19 заважає одужанню.

Дивіться сюжет ТСН про ліки проти коронавірусу:

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