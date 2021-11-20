Ця хвиля дуже страшна для нас, коронавірус мутує - київська лікарка

Під час цієї хвилі коронавірусної інфекції медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був під час ранніх хвиль коронавірусу.
Коронавірус весь час мутує, ось чому передбачити, як він поводитиметься під час чергової хвилі пандемії – дуже складно. Цього разу багато пацієнтів, інфіковані ним, опиняються в стаціонарі і їм необхідна киснева підтримка, заявила головна лікарка Київської 4-ї міської клінічної лікарні Тетяна Мостепан.
В інтерв'ю OBOZREVATEL вона зазначила, що під час цієї хвилі коронавірусної інфекції в цілому медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був під час ранніх хвиль коронавірусу. Вона ж зазначила, що досі у лікарів немає препаратів, які б боролися з самим вірусом COVID-19.
"Необхідна масова вакцинація для вироблення колективного імунітету. Іншого шляху немає", - підкреслила Мостепан.
Вона звернула увагу на те, що вірус мутує, і згадала, як проходило лікування перших пацієнтів з коронавірусом минулої весни. За її словами, лікарям тоді було вкрай складно, були киснезалежні пацієнти і також, багато з них потребували реанімації.
Під час другої хвилі від додаткової подачі кисню залежали майже всі пацієнти, які потрапляли в стаціонар, було багато хворих в реанімаціях.
"Але тоді госпіталізували пацієнта, якщо він наполягав на цьому. Якщо ж зараз дивитися по протоколах, все жорстко - сатурація понад 92, то людина не повинна госпіталізуватися. Це середній ступінь тяжкості, який лікується вдома", - уточнила вона.
Говорячи про відмінність цієї хвилі коронавірусу Мостепан підкреслила, що вона "дуже страшна".
"Ми бачимо, що просто масово йде дихальна недостатність, і вона розвивається в організмі набагато швидше. Якщо раніше на це йшло 10-11 днів, зараз це відбувається на 7-8 день захворювання", – особливо зазначила лікар.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не виключений новий спалах захворюваності на коронавірус. За його словами, попри те, що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах.
Ще новини на цю тему:
- Академік розповів про небезпеку штаму коронавірусу Дельта
- Імунолог назвав найефективнішу вакцину від коронавірусу
- Названо вагому причину для вакцинації від коронавірусу
- Коронавірус в основному вражає бідних людей - ВООЗ
- Білл Гейтс назвав термін завершення пандемії коронавірусу: є умова