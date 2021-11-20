Ця хвиля дуже страшна для нас, коронавірус мутує - київська лікарка

Лікар заявила, що ця хвиля коронавірусу страшна / Фото Reuters

Коронавірус весь час мутує, ось чому передбачити, як він поводитиметься під час чергової хвилі пандемії – дуже складно. Цього разу багато пацієнтів, інфіковані ним, опиняються в стаціонарі і їм необхідна киснева підтримка, заявила головна лікарка Київської 4-ї міської клінічної лікарні Тетяна Мостепан.

В інтерв'ю OBOZREVATEL вона зазначила, що під час цієї хвилі коронавірусної інфекції в цілому медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був під час ранніх хвиль коронавірусу. Вона ж зазначила, що досі у лікарів немає препаратів, які б боролися з самим вірусом COVID-19.

"Необхідна масова вакцинація для вироблення колективного імунітету. Іншого шляху немає", - підкреслила Мостепан.

Вона звернула увагу на те, що вірус мутує, і згадала, як проходило лікування перших пацієнтів з коронавірусом минулої весни. За її словами, лікарям тоді було вкрай складно, були киснезалежні пацієнти і також, багато з них потребували реанімації.

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Під час другої хвилі від додаткової подачі кисню залежали майже всі пацієнти, які потрапляли в стаціонар, було багато хворих в реанімаціях.

"Але тоді госпіталізували пацієнта, якщо він наполягав на цьому. Якщо ж зараз дивитися по протоколах, все жорстко - сатурація понад 92, то людина не повинна госпіталізуватися. Це середній ступінь тяжкості, який лікується вдома", - уточнила вона.

Говорячи про відмінність цієї хвилі коронавірусу Мостепан підкреслила, що вона "дуже страшна".

"Ми бачимо, що просто масово йде дихальна недостатність, і вона розвивається в організмі набагато швидше. Якщо раніше на це йшло 10-11 днів, зараз це відбувається на 7-8 день захворювання", – особливо зазначила лікар.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні не виключений новий спалах захворюваності на коронавірус. За його словами, попри те, що Україна вже пройшла пік захворюваності на COVID-19 в межах третьої хвилі, з урахуванням ситуації в Європі, можливий і повторний спалах.

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