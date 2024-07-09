Їх важко повернути: відоме число цивільних українців, які у полоні в РФ

Росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців й виносять їм судові вироки, каже Лубінець.

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Скільки цивільних українців у російському полоні / колаж: Главред, фото: Дмитро Лубінець, УНІАН

Країна-агресорка Росія примусово утримує близько 14 тисяч цивільних українців. Однак їх повернути додому складніше, ніж дітей або військових. Про це заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції "Повернути означає врятувати".

За його словами, цивільні - найскладніша категорія для повернення з Росії.

Це пов'язано з тим, що до цивільних не можна застосовувати процедуру обміну: адже цивільні - це незаконно позбавлені особистої свободи, й якщо трапилося так, що цивільну особу затримали - вона має бути негайно звільнена.

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Крім того, росіяни намагаються зробити із цивільних громадян злочинців й виносять їм судові вироки.

Наразі понад 14 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин.

"В це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на території всіх територій України, які перебували або перебувають під окупацією", - наголосив Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Повернення українців з полону - останні новини

Нагадаємо, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей.

25 червня також відбувся обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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