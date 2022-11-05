УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізацію

5 листопада 2022, 10:35

Володимир Путін створює умови для продовження прихованої мобілізації в РФ через проблеми окупантів на фронті.

Володимир Путін, мобілізація в РФ
У Володимира Путіна провал з мобілізацією / Фото УНІАН, Telegram

Росія має труднощі в підготовці новомобілізованих і осінніх призовників строкової служби. Такими даними володіють фахівці британської військової розвідки.

"Росія імовірно насилу забезпечує військову підготовку її мобілізаційних ресурсів і щорічного осіннього армійського призову", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Зокрема, російські збройні сили були вже перевантажені в забезпеченні підготовки для близько 300 тис.військових, яких необхідно було призвати в рамках часткової мобілізації.

"Ці проблеми ускладняться додатковим регулярним осіннім призовом, оголошеним 30 вересня та розпочатим 1 листопада 2022 року, в рамках якого зазвичай очікується призвати додаткових 120 тис.особового складу", — йдеться у повідомленні.

При цьому, новомобілізовані ймовірно мають мінімальну підготовку або взагалі не проходили її.

У розвідці зазначають, що досвідчені офіцери та інструктори були відправлені на війну в Україну і деякі напевно були вбиті під час бойових дій.

"Російські сили проводять підготовку в Білорусі через нестачу інструкторського персоналу, боєприпасів і об'єктів в Росії. Розстановка сил з недостатньою підготовкою або взагалі без неї не забезпечує достатніх наступальних бойових можливостей", — йдеться в повідомленні.

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізацію
/ @DefenceHQ

Непідготовлених "мобіків" кидають в "м'ясорубку"

Про проблеми РФ з мобілізацією також йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни.

Експерти пишуть, що Володимир Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення його максимальних цілей в Україні, незважаючи на його заяви про протилежне.

Відзначається, що російські військові, ймовірно, намагаються використовувати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, швидше за все, не зможуть досягти оперативно значущих успіхів.

За даними ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом і Вугледаром Донецької області 3 листопада.

Експерти додали, що збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід чи результат війни.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

Читайте більше:

мобілізація Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:01

Ризикуєте залишитися без техніки: як не можна протирати екрани ноутбуків і телевізорів

10:35

Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізаціюВідео

10:34

ЗСУ звільнять правобережжя Херсонщини до кінця року, щодо Херсона є питання - ISWВідео

10:09

Прожарювання окупантів на півдні: ЗСУ "приземлили" два російські вертольоти Ка-52 і шість дронів-камікадзе

09:59

"Засудив" іноземних захисників України до смерті: у Вуглегірську підстрелили "суддю ДНР"Відео

Реклама
09:34

На Україну 5 листопада чекають відключення світла: Київ і 7 регіонів зіткнуться з обмеженнямиВідео

09:31

"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командираВідео

09:27

Роками буде як нове: 3 "золоті" правила, щоб взуття прослужило довше

09:16

В Україні вдарять морози до -15 : коли чекати сильного похолоданняВідео

08:40

Як швидко прибрати пирхоту в горлі: хворобу як рукою знімеВідео

08:33

Фотографувався на тлі танка "на Аляску": в Україні ліквідовано окупанта з Єкатеринбурга

08:30

Кружляють голови і розбивають серця: 5 імен, власниці яких - фатальні жінкиВідео

08:25

Харламов епічно принизив Скабєєву перед усією Росією

08:20

Прилітатиме окупантам найближчим часом досить інтенсивноПогляд

08:06

Місячне затемнення 8 листопада: по кому воно проїдеться катком, а кому принесе щастя та успіхВідео

08:05

Дешевше і якісніше, ніж в магазині: як зробити свічки своїми руками в домашніх умовах

07:53

Україна отримає нові системи ППО і ПРО до кінця року - КулебаВідео

07:22

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISWВідео

07:13

Прикмети на 5 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб удача потекла рікоюВідео

06:20

Путіна ще раз спіймали на брехніПогляд

Реклама
05:10

Україну накриють заморозки: синоптики розповіли, кому і де світить крижаний прогноз

04:30

Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експертВідео

03:50

Колишня Кличко засвітила шикарне декольте

03:20

Чому не треба викидати шкірку від бананів: 6 способів використання бананової шкірки

02:45

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання Путіна у війні проти УкраїниВідео

02:10

Як надовго позбутися неприємного запаху взуття: врятує копійчаний аптечний засіб

01:31

"Без трусів прийшла": Волочкова стала посміховиськом в салоні краси

01:29

Як США можуть вплинути на Іран через постачання зброї РФ: експерт назвав два сценарії

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 7-13 листопада: Ракам - важлива новина, Терезам - витрати, Водоліям - суперницяВідео

00:15

"Росії доведеться піти на поступки": Салліван висунув РФ умови для початку переговорів з УкраїноюВідео

04 листопада, п'ятниця
23:44

"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

23:26

"Ми красиві, ми росіяни": істеричка Кіркоров біситься через санкції

23:20

Стівен Кінг не приїде в Україну: "Укрзалізниця" спростувала фейкову інформацію

23:20

Як позбутися павуків в домі назавжди: перевірені методи

23:06

На межі: Ріанна вигуляла запаморочливо обтягуючу сукню

23:00

"Відправляють тисячі людей в "м'ясорубку": Зеленський розкрив брехню Кремля щодо переговорівВідео

22:35

В Україні відключили понад тисячу терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням - CNN

22:32

РФ погрожує Ізраїлю помстою у разі поставок зброї Україні - BloombergВідео

22:29

США допоможуть ЗСУ у звільненні Херсона: у Байдена розповіли про підготовку операціїВідео

22:01

Які брови омолоджують після 40 років: прості трюки для результату, який надихне

Реклама
21:49

Контрнаступ на Запоріжжя: окупанти вивели війська з Кам'янки - ГенштабВідео

21:42

РФ вдарила Калібрами: ЗСУ збили три крилаті ракети окупантівВідео

21:36

Приходько назвала справжню причину повернення Потапа в Україну

21:15

ЗСУ "відкобзонили" майже два десятки окупантів на ХерсонщиніВідео

20:46

Радник Байдена несподівано прибув до Києва: Салліван обговорив із Зеленським потреби арміїВідео

20:09

Син Патрушева не замінить Путіна через наркозалежність – подробиці

19:48

Її вбили через одну фразу про Україну: у Скадовську окупанти публічно стратили медсестру - ЗМІВідео

19:27

"Будуть серйозні наслідки": країни G7 закликали Путіна припинити ядерну риторикуВідео

19:20

Що буде після смерті ПутінаПогляд

19:00

Перестануть працювати: чому гроші категорично не можна зберігати в спальні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти