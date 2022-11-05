Провал Путіна: в окупантів проблеми на фронті, у РФ продовжують приховану мобілізацію

У Володимира Путіна провал з мобілізацією / Фото УНІАН, Telegram

Росія має труднощі в підготовці новомобілізованих і осінніх призовників строкової служби. Такими даними володіють фахівці британської військової розвідки.

"Росія імовірно насилу забезпечує військову підготовку її мобілізаційних ресурсів і щорічного осіннього армійського призову", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

Зокрема, російські збройні сили були вже перевантажені в забезпеченні підготовки для близько 300 тис.військових, яких необхідно було призвати в рамках часткової мобілізації.

"Ці проблеми ускладняться додатковим регулярним осіннім призовом, оголошеним 30 вересня та розпочатим 1 листопада 2022 року, в рамках якого зазвичай очікується призвати додаткових 120 тис.особового складу", — йдеться у повідомленні.

При цьому, новомобілізовані ймовірно мають мінімальну підготовку або взагалі не проходили її.

У розвідці зазначають, що досвідчені офіцери та інструктори були відправлені на війну в Україну і деякі напевно були вбиті під час бойових дій.

"Російські сили проводять підготовку в Білорусі через нестачу інструкторського персоналу, боєприпасів і об'єктів в Росії. Розстановка сил з недостатньою підготовкою або взагалі без неї не забезпечує достатніх наступальних бойових можливостей", — йдеться в повідомленні.

/ @DefenceHQ

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Про проблеми РФ з мобілізацією також йдеться в повідомленні американського Інституту вивчення війни.

Експерти пишуть, що Володимир Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення його максимальних цілей в Україні, незважаючи на його заяви про протилежне.

Відзначається, що російські військові, ймовірно, намагаються використовувати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, швидше за все, не зможуть досягти оперативно значущих успіхів.

За даними ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом і Вугледаром Донецької області 3 листопада.

Експерти додали, що збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід чи результат війни.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язниця за дезертирство та інші наслідки.

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