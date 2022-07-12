УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Повернути Януковича і відтворити СРСР: ЗМІ з'ясували деталі божевільного плану Путіна

12 липня 2022, 09:57

15 червня Путін нібито збирається зустрітися з Януковичем і Лукашенком і оголосити про підписання договору, після чого внести цей документ до Держдуми.

Володимир Путін, Віктор Янукович
Путін хоче поставити Януковича керувати окупованими територіями України / Фото УНІАН

Президент країни-агресорки Володимир Путін планує 15 липня внести до Держдуми для ратифікації "союзний договір Росії, України та Республіки Білорусь", щоб відтворити таким чином якусь подобу СРСР. При цьому "з боку України" Путін збирається визнати окуповані території та "відновити" на цих територіях владу "легітимного" президента України Віктора Януковича. Договір з експрезидентом-втікачем нібито вже підписано. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР.

"В умовах максимальної секретності "договір" був підписаний Віктором Януковичем, який все підписав, не читаючи, і Олександром Лукашенком під час його останнього візиту в Росію", - йдеться в повідомленні.

Вранці 15 червня Путін збирається зустрітися з Януковичем і Лукашенком і оголосити про підписання договору, після чого збирається внести цей документ до Держдуми для ратифікації. У "договір" ще можуть внести корективи.

"Якщо все піде за планом, за кілька днів Держдумою і Радою Федерації цей документ буде затверджено. Зустріч з Януковичем і Лукашенком звичайно бутафорна, все вже підписано, але затримка через Лукашенка, Путін побоюється демаршу Луки і тут він, звичайно, правий, Лукашенко робить все можливе, щоби зіскочити з цього заходу", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що остаточне рішення Путін зазвичай ухвалює за кілька годин до початку реалізації обраного сценарію, а якщо він бачить загрозу тотального витоку і можливості зриву планів, то може оголосити рішення і заздалегідь, але в такому випадку це рішення буде явно урізаним і щонайменше частина планів буде або відкладена, або від них взагалі відмовляться. Нібито у Путіна є ще два плани, але їх поки що канал не оприлюднив.

Як повідомляв Главред, 6 липня експрезидент України Віктор Янукович виступив з новим зверненням до співвітчизників, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни. Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою і авантюристичною".

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що Янукович перебуває в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним із сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" там.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Віктор Янукович Олександр Лукашенко Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:41

Війська РФ готуються наступати на Донеччину: плани Путіна зупинить тільки армія України – Гайдай

10:59

ЗСУ б'ють війська РФ на полі бою, Іран готує "на допомогу" Москві сотні БПЛА – радник БайденаВідео

10:58

Закидали вибухівкою з дронів: в Енергодарі атакували захоплену РФ будівлю СБУ

10:25

Бунт у РФ: "бойові буряти" Путіна вистрибують з автобусів, щоб не їхати на війну в УкраїнуВідео

10:13

Росія може спробувати анексувати захоплену частину Харківської області - ISWВідео

Реклама
09:58

Штурмовики ЗСУ знищили російські склади з БК, в окупантів втратиВідео

09:57

Повернути Януковича і відтворити СРСР: ЗМІ з'ясували деталі божевільного плану Путіна

09:39

Росія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – АрестовичВідео

09:29

Ударами HIMARS знищений російський генерал-майор з КримуВідео

09:18

Нідерланди поставлять Україні сучасну важку зброю, панцирники і гаубиці

08:49

РФ відправляє на війну з сіл Сибіру: з 150 солдатів, які поїхали в Україну, 72 загинули – розвідкаВідео

08:46

Гороскоп на сьогодні 12 липня 2022: Близнюкам - виграш, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - велика удачаВідео

08:40

Петра і Павла 2022 - душевні привітання, красиві картинки і листівки до свята

08:33

За один день ЗСУ знищили 6 складів боєприпасів російських окупантівВідео

08:18

Подобаються тобі HIMARS - не подобається, терпи, Путін...Погляд

08:05

Жителі Литви придбали для ЗСУ антидрони і радари Wingman: БПЛА можна збивати на відстані 5 кмВідео

07:59

В Україні ліквідували російського полковника, який командував бригадою морпіхів ЧФ РФ

07:19

Партизани влаштували "полювання" на колаборантів і окупантів, в армії РФ - масове дезертирство - ISW

07:03

15 корисних і простих звичок, які зроблять ваше життя кращим

06:33

Ракетний удар по Миколаєву: під ранок у місті пролунали потужні вибухиФотоВідео

Реклама
05:57

Контури нової Холодної війниПогляд

05:57

Ретроградний Юпітер-2022 ускладнить життя: астролог розповів, чого остерігатисяВідео

05:00

"Вбивають заради задоволення": у чому відмінність воєнних стратегій Росії та України

04:40

В Україну нагряне циклон: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

04:16

Оля Полякова розповіла, як намагалася вивезти військовозобов'язаного чоловіка за кордон

03:45

Ківі продовжує молодість, але шкодить хворим з виразкою шлунку: в чому полягає користь і шкода фрукта

03:20

Найсмачніший і дуже солодкий джем на зиму: швидкий рецепт вишуканого варенняВідео

03:17

Великі гроші, весілля або казковий успіх: 3 знакам зодіаку нереально подфартіт найближчим часомВідео

03:02

Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

02:45

Як на сковорідці розжарити під +40º: українців попередили про повернення нестерпного пеклаВідео

02:12

Відомий астролог назвав дату, коли буде знищений Кримський містВідео

01:42

16-річна донька Ольги Фреймут показала фотосесію на межі пристойності

01:35

Військовий експерт відповів, чи реальна нова всеосяжна атака Росії на Україну

00:57

На жаль, критичне: близький друг сім'ї Заворотнюк розповів про її стан

00:51

Прикмети на 12 липня: що не можна робити на Петра і Павла і як залучити удачуВідео

11 липня, понеділок
23:53

"Закликає зупинити цей жах": Агутін на концерті категорично виступив проти війни в Україні

23:51

"Відплата поруч": у Новій Каховці ЗСУ розгромили ворожий склад боєприпасів

23:19

Охлобистін вибачився перед Макаревичем

23:17

"Вони дуже бояться": HIMARS відігнали росіян від лінії фронту - АрестовичВідео

22:56

Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

Реклама
22:44

Співак DZIDZIO потрапив у скандал через опальну Ірину ФедишинВідео

22:44

У "Слузі народу" розповіли про подальшу долю медіахолдингу АхметоваВідео

22:21

Чи має право поліція вручати повістки: в МВС назвали одну з головних проблем мобілізаціїВідео

21:32

Віталій Козловський неоднозначно відреагував на чутки про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію

21:30

"Пішов у штикову на HIMARS": в Росії поховали окупанта-"суперсолдата"

21:30

Російська артилерія у вісім разів переважає українську - інтернаціональний легіонВідео

21:23

Українцям закриють вільний доступ до антибіотиків: як тепер придбати ліки в аптеці

21:08

Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгненняВідео

21:02

"Мій улюблений тренажер": Волочкова з розставленими ногами шокувала людей

20:51

Батьки Кейт Міддлтон прихистять біженців із України у розкішному особняку, але є одна умова

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти