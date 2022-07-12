Повернути Януковича і відтворити СРСР: ЗМІ з'ясували деталі божевільного плану Путіна

Путін хоче поставити Януковича керувати окупованими територіями України / Фото УНІАН

Президент країни-агресорки Володимир Путін планує 15 липня внести до Держдуми для ратифікації "союзний договір Росії, України та Республіки Білорусь", щоб відтворити таким чином якусь подобу СРСР. При цьому "з боку України" Путін збирається визнати окуповані території та "відновити" на цих територіях владу "легітимного" президента України Віктора Януковича. Договір з експрезидентом-втікачем нібито вже підписано. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР.

"В умовах максимальної секретності "договір" був підписаний Віктором Януковичем, який все підписав, не читаючи, і Олександром Лукашенком під час його останнього візиту в Росію", - йдеться в повідомленні.

Вранці 15 червня Путін збирається зустрітися з Януковичем і Лукашенком і оголосити про підписання договору, після чого збирається внести цей документ до Держдуми для ратифікації. У "договір" ще можуть внести корективи.

"Якщо все піде за планом, за кілька днів Держдумою і Радою Федерації цей документ буде затверджено. Зустріч з Януковичем і Лукашенком звичайно бутафорна, все вже підписано, але затримка через Лукашенка, Путін побоюється демаршу Луки і тут він, звичайно, правий, Лукашенко робить все можливе, щоби зіскочити з цього заходу", - пише Telegram-канал.

Зазначається, що остаточне рішення Путін зазвичай ухвалює за кілька годин до початку реалізації обраного сценарію, а якщо він бачить загрозу тотального витоку і можливості зриву планів, то може оголосити рішення і заздалегідь, але в такому випадку це рішення буде явно урізаним і щонайменше частина планів буде або відкладена, або від них взагалі відмовляться. Нібито у Путіна є ще два плани, але їх поки що канал не оприлюднив.

Як повідомляв Главред, 6 липня експрезидент України Віктор Янукович виступив з новим зверненням до співвітчизників, закликавши народ визначитися, чи хочуть вони миру або продовження війни. Владу в Києві фігурант кримінальної справи назвав "недосвідченою і авантюристичною".

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що Янукович перебуває в Мінську. Кремль готує його до спецоперації. За одним із сценаріїв, його спробують оголосити "президентом України" там.

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