Янукович просить Лукашенка атакувати Україну: деталі приїзду "легітимного" до Мінська

Віктор Янукович і Олександр Лукашенко / УНІАН

Екс-президент України- втікач Віктор Янукович засвітився в Білорусі. Він знаходиться в Мінську, де зустрічався з Олександром Лукашенком, повідомляють ЗМІ.

Екс-президент-втікач збирається просити Олександра Лукашенка почати проти нашої країни військові дії, повыдомив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Опозиційні джерела в Білорусі говорять мені, що Янукович у Мінську попросить Лукашенка вступити у війну проти нас. Звичайно, після того як виграє справу про своє відновлення, що зараз розглядається в адміністративному суді Києва (ОАСК)", – розповів він.

Відзначається, що Янукович також планує звернутися до РФ з проханням розгорнути в Україні "миротворчу місію ОДКБ" під егідою Росії і до всіх українців з меседжем, що тільки він може "забезпечити мир в Україні".

"Сподіваюся, що хоч під час війни з верховенством права, чеснотою і патріотизмом суддів у нас все добре, і цей сценарій залишиться в архівах Кремля", – додав Клімкін.

Реклама

Додамо, що в Мережі з'явилася інформація про те, що після закінчення переговорів територію Білорусі залишив і літак Януковича.

читайте такожКремль хоче зробити Януковича "президентом України" - ЗМІ

Нагадаємо, раніше член української делегації, радник глави ОПУ Михайло Подоляк, за кілька хвилин до переговорів, порадив не звертати уваги на неадекватні умови росіян.

"Почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища типу Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", – написав він.