УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Янукович просить Лукашенка атакувати Україну: деталі приїзду "легітимного" до Мінська

7 березня 2022, 20:29

Віктор Янукович планує звернутися до РФ з проханням розгорнути в Україні "миротворчу місію ОДКБ".

Янукович і Лукашенко
Віктор Янукович і Олександр Лукашенко / УНІАН

Екс-президент України- втікач Віктор Янукович засвітився в Білорусі. Він знаходиться в Мінську, де зустрічався з Олександром Лукашенком, повідомляють ЗМІ.

Екс-президент-втікач збирається просити Олександра Лукашенка почати проти нашої країни військові дії, повыдомив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Опозиційні джерела в Білорусі говорять мені, що Янукович у Мінську попросить Лукашенка вступити у війну проти нас. Звичайно, після того як виграє справу про своє відновлення, що зараз розглядається в адміністративному суді Києва (ОАСК)", – розповів він.

Відзначається, що Янукович також планує звернутися до РФ з проханням розгорнути в Україні "миротворчу місію ОДКБ" під егідою Росії і до всіх українців з меседжем, що тільки він може "забезпечити мир в Україні".

"Сподіваюся, що хоч під час війни з верховенством права, чеснотою і патріотизмом суддів у нас все добре, і цей сценарій залишиться в архівах Кремля", – додав Клімкін.

Реклама

Додамо, що в Мережі з'явилася інформація про те, що після закінчення переговорів територію Білорусі залишив і літак Януковича.

false

читайте такожКремль хоче зробити Януковича "президентом України" - ЗМІ

Нагадаємо, раніше член української делегації, радник глави ОПУ Михайло Подоляк, за кілька хвилин до переговорів, порадив не звертати уваги на неадекватні умови росіян.

"Почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища типу Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни", – написав він.

viber
Віктор Янукович Олександр Лукашев війна Росії та України
Зараз ви переглядаєте новину «Янукович просить Лукашенка атакувати Україну: деталі приїзду "легітимного" до Мінська». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чому Росія пішла на переговори з Україною на другий день війни: Арестович назвав три причиниЧому Росія пішла на переговори з Україною на другий день війни: Арестович назвав три причини Чому війна в Україні – не на тиждень-два, а на місяціЧому війна в Україні – не на тиждень-два, а на місяці У Байдена є два способи обрушити режим ПутінаУ Байдена є два способи обрушити режим Путіна Путін боїться за свою шкуруПутін боїться за свою шкуру Російське Міноборони наказало знищувати тіла своїх загиблих в Україні солдатів (документ)Російське Міноборони наказало знищувати тіла своїх загиблих в Україні солдатів (документ)

Останні новини

18:06

Трупи в підвалах і на вулицях, а живих не випускають з будинків: окупанти довели Київщину до катастрофи

17:55

Росія атакує українські міста найпотужнішими бомбами вільного падінняВідео

17:52

Агресор із переламаним хребтом: на яких умовах може бути досягнутий мир на переговорах у ТуреччиніПогляд

17:47

Слуга народу пропонує укласти новий договір про гарантії безпеки УкраїниВідео

17:35

Байдену запропонували ввести в Україні "обмежену" безпольотну зону - Politico

Реклама
17:26

Зрівняли з землею: окупанти обстріляли Охтирку з мирними жителямиФотоВідео

17:13

У Білорусі спостерігається активний рух військової техніки і російських найманцівВідео

17:05

"Ця зброя вже на наших вулицях": українську енергосистему можуть приєднати до ЄСВідео

16:49

"Ми не готові до ультиматуму": Зеленський розповів про можливі компроміси щодо Криму і Донбасу

16:45

Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаПогляд

16:41

Байден прийняв жорстке рішення про заборону на імпорт нафти, газу і вугілля з РФВідео

16:31

Меру Харкова пропонували здати містоВідео

16:29

Під Миколаєвом російські окупанти розстріляли мікроавтобус з персоналом дитячого будинкуВідео

16:20

Каральні заходи проти Росії: у США хочуть заблокувати золоті запаси РФ

16:06

"Постійно ведуться бої, але ми не відступаємо": що зараз відбувається на підходах до КиєваВідео

15:56

Хотіли погодувати тварин: під Харковом в екопарку окупанти розстріляли людейВідео

15:52

10 вантажівок гумдопомоги від Угорщини вже прибули на Закарпаття

15:48

У Маріуполі через дії окупантів від зневоднення померла дитинаВідео

15:45

Британський депутат назвав єдиний сценарій, за яким Росію перестануть "душити" санкціями

15:38

1+1 media долучилася до волонтерського руху #CallRussia

Реклама
15:36

Канал 1+1 International тепер доступний українською, англійською та російською мовами

15:34

В Україні запустили платформу для волонтерів "Робота в тилу"

15:28

У Сумах обстріляли блокпост, але "зелений коридор" дієВідео

15:20

Резніков жорстко засудив поведінку міжнародних організаційВідео

15:09

В Китаї виступили за переговори України з РФ та пообіцяли нам гуманітарну допомогу

15:07

Зеленський назвав причину, чому не хоче евакуюватися з КиєваВідео

14:51

У Білорусі є ознаки готовності до війниВідео

14:46

"Ми закриємо небо самі": Данілов закликав НАТО не зволікати з поставками зброї в Україну

14:32

Російські військові скидають на українські міста некеровані авіабомби: зізнання полоненогоВідео

14:01

Наступ російських військ сповільнився - Арестович

13:38

Уряд спростив порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років

13:38

Відмова від закупівлі російських нафти і газу: корпорація Shell повністю йде з Росії

13:33

Як спекти смачний хліб, який не кришиться: просто спосіб приготування в домашніх умовахВідео

13:31

Прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який наказав бомбити Харківщину

13:30

Російський війська зривають евакуацію з Маріуполя, стріляють і на околицях СумВідео

13:23

Чому війна неминуче прийде в РосіюПогляд

13:11

"Чим жорсткіші ультиматуми, тим більший опір народу": Подоляк про переговори з Росією

13:10

Смерть вже близько: астролог розповів, чи покінчить президент РФ життя самогубством

13:06

У Маріуполі вперше з часів вторгнення нацистів від зневоднення померла дитина - ЗеленськийВідео

12:37

Росія за 13 днів війни втратила стільки техніки, скільки не втрачала за 30 років

Реклама
12:33

Зеленський: вина за кожну смерть в Україні лежить на Росії, але відповідальність за це - на ЗаходіВідео

12:33

Що зробити для економії заряду батареї смартфона в бомбосховищі - прості поради

12:20

Три помилки ПутінаПогляд

12:11

Окупанти перетворюють Сумщину на пекло і свідомо катують Маріуполь - Зеленський

12:02

Ми не будемо благати про щось на колінах: Зеленський прокоментував шанс України вступити в НАТО

12:01

Кім привітав з 8 березня чоловіків, які втекли з України

11:37

Війна Росії та України: більшість українців вірять у перемогу над РФ

11:30

"Зелений коридор" із Сум та Маріуполя: почалася евакуація людейВідео

11:20

У Сумах українці захопили парадний російський танк

11:09

"Ми прийдемо і вас розвалимо": ЗСУ йдуть у наступ на НиколавщиніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти