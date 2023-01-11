Російський терор в Авдіївці довів 6-річну дівчинку до серцевого нападу: дитину не змогли врятувати

Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, проте вона нікому про це не сказала.

В Авдіївці від серцевого нападу померла 6-річна дівчинка / Фото pixabay.com

В Авдіївці Донецької області через серцевий напад померла 6-річна дівчинка. Серце дитини не витримало постійних обстрілів, які здійснюють російські окупаційні війська. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

"Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка мешкала в Авдіївці з бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Звечора у дитини почали німіти руки й ноги, вона нікому не сказала. На жаль, немає жодного законного механізму примусово вивозити дітей з міста. Ми постійно звертаємось до нардепів та наполягаємо на тому, щоб прийняли такий закон. Тому, що безвідповідальні батьки наражають дітей на небезпеку", - сказав Барабаш в ефірі Еспресо.

За словами голови Авдіївської військово-цивільної адміністрації, в Авдіївці залишається приблизно 2,5 тисячі цивільного населення.

"Бачимо, що за останні два тижні жодної людини не виїхало, ніхто навіть не дзвонить і не просить на евакуацію. Ми постійно проводимо бесіди з людьми щодо евакуації. Сьогодні вночі було близько 20 градусів морозу у місті. Навіть на ці умови люди не звертають уваги, що потрібно виїжджати", - підкреслив Барабаш.

Нагадаємо, раніше померла маленька дитина з Лисичанська, уся сім’я якої потрапила під обстріл з боку окупантів. В будинок сім’ї потрапив ворожий снаряд. Дівчинці зробили дві операції, проте її серце не витримало.

Також повідомлялося, що в Луганській області в реанімації померла дитина, яка раніше потрапила під ворожий обстріл. "11-річну дівчинку з мінно-вибуховою травмою відразу госпіталізували в Дніпропетровську обласну дитячу лікарню, де за життя дитини протягом двох тижнів боролися кращі медики регіону. На жаль, її серце зупинилося", - написав глава ОВА Сергій Гайдай.

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