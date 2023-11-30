Хто стоїть за отруєнням дружини Буданова: Кондратюк розповів деталі

Служба зовнішньої розвідки України отримала беззаперечні докази, хто стоїть за отруєнням Маріанни Буданової.

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Хто отруїв Маріанну Буданову / Колаж: Главред, фото: elle.ua, скріншот: відео

Ексглава української зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк розповів, що Служба зовнішньої розвідки України отримала беззаперечні докази того, що за отруєнням дружини керівника ГУР Маріанни Буданової стоять російські силовики.

"Ознаки таких компонентів, як миш'як та ртуть, вже неодноразово фіксувалися західними спецслужбами під час інших випадків отруєння, за якими стояло ГРУ", - зазначив Кондратюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Українські правоохоронці розцінюють отруєння Маріанни Буданової як замах на вбивство. Слідство триває.

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Замах на вбивство Маріанни Буданової

Нагадаємо, що в ГУР підтвердили замах на життя дружини Буданова. Маріанна Буданова справді була отруєна важкими металами. Представник ГУР Юсов розповів, що дружина Буданова завершує курс лікування після отруєння.

Стало відомо, що дружину Буданова отруїли, зокрема, миш'яком та ртуттю. Джерела у ГУР підтвердили це та розповіли, які речовини знайшли у її організмі. Наразі Буданова проходить курс лікування.

Дружину Буданова і співробітників ГУР "отруїли через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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