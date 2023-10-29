Хочуть форсувати річку, щоб закріпитися: експерт відповів, куди піде РФ під Куп'янськом

Олексій Гетьман очікує посилення наступальних дій окупантів під Куп'янськом та Авдіївкою.

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Наступ Росії має політичний характер, зазначив Гетьман / Колаж: Главред, фото: 14 окремо механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російським військам важливо вийти до річки Оскол, щоб відкрився шлях до захоплення Куп'янська, але на іншому березі ворог, найімовірніше, розіб'ється об оборону українських військових.

Як розповів в інтерв'ю Главреду ветеран російсько-української війни, майор ЗСУ Олексій Гетьман, в районі Оскола в українських захисників вже все підготовлено, щоб "зустріти" противника.

"Вони (росіяни - Главред) спочатку хочуть вийти на річку Оскол (в Куп'янському районі, - Главред) і спробувати її форсувати. Це не така велика річка, як Дніпро, але там на правому березі гірський кряж і, як кажуть звідти наші військові, жодних шансів її перейти у ворога немає. У тому районі розташовані наші потужні позиції і зміцнення. Гірський кряж і панівні висоти не дозволять там просуватися", - пояснив Гетьман.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман розповів про загрози нових наступів Росії:

Експерт також сказав, що зараз Росія потрапила в ситуацію, коли треба звітувати перед своїм суспільством.

"Їм потрібно пояснювати, чому війська перейшли в глуху оборону. На пропагандистських каналах вони звітують, ніби Україна не має суттєвих успіхів під час контрнаступальної операції, але цього недостатньо. Тому що у населення починаються питання, як так вийшло, що обіцяли за 3 дні щось захопити, а тепер почалися хвастощі оборонними діями. І Москва намагається показати, що, мовляв, це була дуже хитра тактична багатоходівка і ось зараз вони витримали удар і будуть бити у відповідь", - додав він.

Тому Гетьман очікує посилення наступальних дій окупантів.

"Якщо детально аналізувати ситуацію, можна побачити, що на Куп'янському та Авдіївському напрямках російський тиск трохи знизився. Штурми тривають, але кількість їхніх потужних ударів зменшується. Наймовірніше, це пов'язано з перегрупуванням. Вони будуть наступати і далі, особливо взимку", - сказав Гетьман.

На думку експерта, росіяни щиро сподіваються, що зима зіграє їм "на руку".

"Вони обґрунтовують це "історичною пам'яттю", проте щось наплутали. Нагадують про війну з Наполеоном, де брехня на брехні, але забувають про важливий момент. Так, тоді Росії допомогла холодна зима, проте армія Наполеона, де було багато людей з півдня Франції, до таких морозів не звикла. Така ж ситуація і з Другою світовою війною - німецькі, а особливо італійські війська, взагалі не звикли до лютих морозів. А тепер буде українська зима до якої ми звикли більше, ніж росіяни. Ми на своїй землі краще знаємо, які у нас зими, що робити, і як ховатися", - висловився Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман-український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Новий наступ Росії

Росія вже кілька тижнів веде масштабний наступ на Сході. Особливо ворог активізував зусилля на Куп'янському та Авдіївському напрямку.

Однак, констатують і українські військові, і західні аналітики, ЗС РФ зазнають у ході штурмів величезних втрат у живій силі і бронетехніці. Наприклад, з 10 жовтня на Авдіївському напрямку за останні два з половиною тижні росіяни втратили близько 6,5 тисяч осіб.

Авдіївку росіяни намагаються оточити, а Куп'янськ - взяти через важливий залізничний вузол, який повинен, за логікою окупантів, допомогти східному угрупованню ЗС РФ з логістикою.

Окремо OSINT-аналітики встановили, що на Авдіївському напрямку противник стягнув сучасну техніку, що підкреслює, наскільки важливою для РФ є зараз ця ділянка фронту.

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